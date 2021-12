Bravo: "Ya nadie discute que Andalucía se ha convertido en un motor económico de España"

Defiende que la Junta de Andalucia ha hecho "el mayor esfuerzo" autonómico de rebaja fiscal en apenas tres años frente a quienes "lo condicionan todo a subir impuestos"

El consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, hace un balance positivo de la labor del Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) en los tres primeros años de legislatura, de los que destaca el "mayor esfuerzo que se ha hecho en una comunidad autónoma" para una rebaja fiscal que ha permitido mejorar la recaudación y que, unido a los avances en materia de simplificación administrativa, han permitido que "ya nadie discuta que Andalucía se ha convertido en un motor económico de España".

En una entrevista con Europa Press, Bravo ha recordado que cuando desde el Gobierno de PP y Cs "empezamos a hablar por primera vez de locomotora económica, había gente que nos decía que estábamos exagerando, que era marketing, pero hoy ya nadie discute que junto a Madrid somos un referente, en algunos casos competimos con Cataluña, en otros con Valencia, pero Andalucía ya está en los puestos uno, dos, tres o cuatro de todos los parámetros, que es donde tiene que estar".

El titular de Hacienda ha resaltado la importancia de la convalidación del decreto ley de medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, el tercero en tres años de legislatura "en línea con la reducción de trabas burocráticas que nos piden autónomos y empresarios" y ha valorado la "responsabilidad" demostrada por Vox "a la hora de aprobarlo para permitir la actividad de los que realmente crean empleo y riqueza, que son los empresarios, los autónomos y los emprendedores, y que Andalucía se siga convirtiendo en esa locomotora en el conjunto del país y que lidere como está haciendo mucho esos parámetros de crecimiento económico y de generación de empleo".

Junto a ello, Bravo ha puesto en valor el éxito de la rebaja fiscal impulsada por Juanma Moreno desde su llegada a la Junta y que ha permitido que si "en 2019 había 119.000 contribuyentes más y más de 600 millones de recaudación, en 2020 la recaudación se incremente a más de 850 millones, con lo que pone de manifiesto que esa bajada de impuestos ha generado más actividad económica, más empleo y, en consecuencia, más recaudación".

CRÍTICAS A QUIENES "LO CONDICIONAN TODO A SUBIR LOS IMPUESTOS"

"La clave con la que hasta ahora no se contaba en Andalucía es que hay más recaudación sobre el Producto Interior Bruto (PIB) no porque les subamos más a los que pagan, sino porque conseguimos que haya más gente pagando", ha añadido el consejero, que ha advertido de que "los que lo condicionan todo a subir los impuestos lo hacen tomando como referencia a los que ganan más y los que ganan más son un grupo muy reducido con lo que la recaudación prácticamente no se incrementa".

En este sentido, ha insistido en que la clave de la política fiscal reside en "conseguir que haya más clase media y más gente trabajando con mejores retribuciones porque así se pagan más impuestos aunque bajes el tipo impositivo" y ha recordado que "esta receta ya fue efectiva con los Gobiernos de Aznar y de Rajoy y en Andalucía la estamos reproduciendo con más recaudación y crecimiento de la actividad económica, situaciones que no se producen en España en estos momentos".

Otro aspecto que considera relevante en materia fiscal es conseguir que "la gente no vea que la imposición es tan agresiva que lleva a desincentivar el pago de impuestos" y ha destacado que, gracias a las rebajas introducidas en esta legislatura, "en Andalucía estamos ahora mismo en la media" frente a lo que califica como "infierno fiscal" con los gobiernos socialistas.

"Cuando sientes que tus impuestos van para los fines que tú quieres, sanidad, educación, políticas sociales, y no para pagar sentencias, gastos de luz innecesarios, gastos de intereses por la deuda pública o para hacer tranvías o ejes ferroviarios que nunca han entrado en marcha, la gente se siente más identificada con ese proyecto. La gente tiene que saber que esos impuestos tienen una finalidad que ellos desean y es la mejora del Estado del Bienestar", ha subrayado.

"EL MAYOR ESFUERZO DE REBAJA FISCAL DE UNA CCAA"

Preguntado por si aún queda margen para nuevas rebajas fiscales en Andalucía, Bravo ha defendido que el Gobierno de PP y Cs ha hecho "el mayor esfuerzo que se ha hecho una comunidad autónoma, sobre todo viendo el ámbito temporal, porque en tres años hemos devuelto a Andalucía, de estar entre las comunidades autónomas donde más impuestos se pagaban, sino la que más, a estar en el top cinco", aunque ha admitido que "siempre hay margen de mejora en todo".

"Hemos hecho un gran esfuerzo. Quedarán cuestiones muy puntuales, muy concretas que se puedan desarrollar pero siempre con el análisis de que tocar esa figura es porque pensamos que va a repercutir en positivo, en incrementar la recaudación, en atraer capital, en atraer inversión o en atraer a esas personas que tienen la posibilidad de desarrollar actividad económica que son interesantes para Andalucía", ha reseñado.

FONDOS NEXT GENERATION

Respecto a los fondos Next Generation y su influencia en la recuperación económica, Bravo ha criticado que "en España ya se hablaba de crecimiento cuando era un rebote para volver a la situación inicial antes de la pandemia y ahora somos el último país de la UE que va a recuperar el nivel previo a la pandemia", por lo que ha invitado al Gobierno a hacer una "profunda reflexión porque sus previsiones no se cumplen y frente al crecimiento del 4,6% en España, Andalucía va a crecer un 5,5%, lo que evidencia que las políticas que estamos aplicando Andalucía son más acertadas que las que se aplican al ámbito nacional".

En su opinión, "la salida de la crisis debería ser mucho más rápida si fuéramos capaces de activar los Next Generation y las reformas aparejadas, que son más importantes que el dinero", pero ha advertido de que para ello sería necesario que "el Gobierno no haga las cosas siempre tarde". "Es muy importante que esto sea de verdad entre todos y que no quieran llevar ellos la voz cantante porque hasta ahora han demostrado que no está funcionando. El Gobierno debe rectificar, no pasa nada, la gente se equivoca. Que rectifique, escuche y lo ponga en práctica porque ese dinero tiene que llegar cuanto antes a la economía", ha defendido.

"¿Por qué hablamos del Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico o del hidrógeno y no hablamos primero del Perte de la Administración?", se ha preguntado Bravo, que ha señalado que "en Andalucía lo hemos demostrado en el ámbito del empleo y ha sido reconocido por el Gobierno nacional que se puede hacer introduciendo la inteligencia artificial y la robotización, pero esto requiere un sistema general aplicable a todos".

En este sentido, ha lamentado que "el sistema de control que pide la UE para la gestión de los fondos europeos está en marcha sólo está en parte en marcha para el ámbito del Gobierno central, pero no para la gestión de las comunidades autónomas". "Esto no puede ser. Sabemos que esto va a llegar desde hace un año. Hay que ser mucho más rápidos y la falta de toma decisiones de gobernanza está perjudicando a los más de 40 millones de españoles que están esperando que le llegue ese dinero para saber realmente que la economía ayuda a la recuperación y el crecimiento", ha concluido.