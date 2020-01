Brasil. - Bolsonaro apuesta por una actriz de telenovelas para dirigir la Secretaría de Cultura de Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha apostado este lunes por entregar la Secretaría de Cultura a la actriz de telenovelas Regina Duarte, después de que la semana pasada cesara del cargo al dramaturgo Roberto Alvim por copiar un discurso del jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels.

El dirigente de extrema derecha ha explicado este lunes que Duarte le dará una respuesta oficial este miércoles, si bien fuentes del Gobierno han contado a los medios brasileños que existen muy altas probabilidades de que la actriz acabe aceptando el cargo.

"Me he comprometido con Regina Duarte. Me comprometí con ella. Tuvimos una conversación fantástica", ha afirmado Bolsonaro a las puertas del Palacio de la Alvorada, donde acostumbra cada lunes a saludar a sus seguidores y a hablar con la prensa.

A través de un comunicado, el Gobierno ha señalado que "después de una productiva conversación con el presidente", la actriz brasileña "estará en Brasilia el próximo miércoles para conocer la Secretaría Especial de Cultura del Gobierno Federal".

"Estamos comprometiéndonos", han sido además las palabras de Duarte que ha recogido ese mismo texto de la Presidencia, tras haberse reunido en Río de Janeiro con Bolsonaro y el ministro de la Secretaría de Gobierno, Luiz Fernando Ramos.

Hija de un teniente retirado del Ejército, la actriz de telenovelas de 72 años mostró su apoyo a Bolsonaro en varias ocasiones e incluso ya había sido tanteada para formar parte del Gobierno el año pasado, pero decidió rechazar la invitación pues tal y como señaló, "la gestión pública es una cosa muy complicada y un cargo como el de Cultura mucho más".

Duarte vendría a sustituir al ya cesado secretario de Cultura, quien el viernes pasado fue fulminado de su cargo después de que se emitiera un vídeo el día antes en el que parafraseaba un discurso del que fuera jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels.

Si bien Alvim acusó a la izquierda de mentir en base a una "asociación remota" y a una "coincidencia retórica", Bolsonaro optó por cesarle al considerar "desafortunadas" sus palabras.

Cuando Bolsonaro asumió el cargo de presidente de Brasil el año pasado decidió prescindir del Ministerio de Cultura y añadir sus competencias a una secretaría especial, que junto con Deporte, forman parte de la cartera de Ciudadanía.

El dirigente conservador prometió durante la campaña electoral un plan de ahorro que consistía en encoger la Administración con la reducción, entre otras cosas, de los ministerios. Pese a ello, avaló 22, siete más de los prometidos, aunque siete menos de los que existían por entonces.