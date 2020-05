Brasil se acerca a los 375.000 contagios y Sao Paulo ya habla de flexibilizar la cuarentena

El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este lunes de que se han registrado 374.898 contagios por la COVID-19 y 23.473 víctimas mortales, el día en el que las autoridades del estado de Sao Paulo han anunciado una flexibilización de las medidas de confinamiento de cara a la semana próxima.

Las autoridades sanitarias brasileñas han confirmado 807 defunciones adicionales y 11.687 nuevos contagios. Brasil, epicentro de la enfermedad en América Latina y segundo país más afectado, ha visto crecer el número de casos en apenas una semana, cuando se encontraba siquiera entre los cinco lugares peor parados por el paso de la pandemia.

El inicio de la pandemia en Brasil tuvo su primer escenario en Sao Paulo, donde se registraron los primeros casos durante el mes de marzo. Desde entonces el estado ha sido el más golpeado por la enfermedad y ha registrado, según el último parte, 83.625 contagios y 6.220 muertes.

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ha anunciado también este lunes que la cuarentena y el confinamiento se amplían hasta el próximo 31 de mayo, pero con la novedad de hacer algo más "inteligentes" estas medidas, según requiera cada región.

"Para ser más preciso, tendremos una nueva cuarentena, pero será una inteligente porque tendrá en cuenta todas las regiones de Sao Paulo", ha anunciado Doria durante una entrevista concedida al canal de noticias Globo News.

"La decisión no será homogénea. Hasta ahora lo fue en todo el estado porque así necesitaba ser, pero ahora tenemos la posibilidad de hacerla heterogénea siguiendo las directrices del comité de salud", ha explicado.

"Para aquellas regiones en las que podamos aplicar una cuarentena inteligente, lo haremos. Donde no fuera posible por los riesgos y porque los índices indican que no se puede, no habrá", ha aseverado.

Por otro lado, Río de Janeiro, con 39.298 casos y 4.105 decesos, continúa siendo la segunda región más afectada por la pandemia.