Brasil.- El presidente del Senado de Brasil reprocha a Bolsonaro que cuestione la fiabilidad de las elecciones

El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, ha reprochado este viernes el cuestionamiento del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país, ya que "podría obstaculizar el buen progreso de las instituciones".

"Cualquier cuestionamiento institucional a las instituciones, preguntas que no tienen justa causa y que no tienen evidencia ni legitimidad, son preguntas que no contribuyen y, en consecuencia, pueden entorpecer la buena marcha de las instituciones", ha asegurado Pacheco, perteneciente al Partido Social Democrático (PSD), según el diario 'O Globo'.

Las declaraciones de Pacheco vienen después de que Bolsonaro haya anunciado este viernes que su partido contratará los servicios de una empresa para llevar a cabo una auditoria de esa cita con las urnas prevista para octubre.

"Ya adelanto (...) que vamos a contratar a una empresa para hacer una auditoría de las elecciones. Lo dejo claro. Esta auditoría no se hará después de las elecciones. Una vez contratada comienza a trabajar", ha contado Bolsonaro durante su intervención semanal a través de redes sociales.

"La empresa va a pedir al TSE (Tribunal Superior Electoral) con toda seguridad una gran cantidad de información" y "pedirá a las Fuerzas Armadas el trabajo que hace hasta ahora", ha dicho Bolsonaro, quien en los últimos meses no ha escatimado esfuerzos en cuestionar la fiabilidad del sistema electoral, coincidiendo con la recuperación de los derechos políticos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal favorito en los comicios de octubre.

Bolsonaro ha advertido de que dicha empresa --de la cual no ha dado detalles-- se guarda la posibilidad de rechazar llevar a cabo una auditoría si el TSE no colabora presentando la documentación que se le solicite.

El presidente de la Cámara Baja de Brasil ha recalcado que la "responsabilidad" del proceso electoral recae en el Tribunal Superior Electoral (TSE), y que "no corresponde" a ninguna entidad privada u otra institución a participar en el conteo de votos, según ha recogido 'Veja'.

Aún así, Pacheco ha afirmado que la participación privada de empresas especializadas en el conteo es legítima, siempre y cuando se encuentre "dentro de los límites constitucionales".