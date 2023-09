Brasil.- El jefe del Ejército de Lula duda de la versión que implica al excomandante de la Marina en una trama golpista

El comandante del Ejército de Brasil, el general Tomás Paiva, ha elogiado al excomandante de la Marina, el almirante Amir Garnier Santos, y ha mostrado su sorpresa ante la delación del exasesor de Jair Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, que acusa a este de haberse mostrado partidario de una supuesta trama golpista.

"Fuimos compañeros, siempre fue una persona honrada, recta. Me cuesta creer que hubiera apoyado un intento de golpe de Estado, pero eso es algo que está bajo investigación y no me debo pronunciar", ha dicho Paiva en 'Folha de Sao Paulo'.

Paiva ha dicho que siempre ha considerado a Garnier Santos una persona "tranquila" e "inteligente" y ha subrayado que los altos mandos de las Fuerzas Armadas siempre han dejado claro que las acciones de los militares nunca pueden desviarse del cauce constitucional.

Cuestionado por otra parte de la delación en la que su antecesor en el cargo, el general Marco Antonio Freire Gomes, llegó incluso a advertir a Bolsonaro de que podría ordenar su detención si seguía adelante con su presunta trama golpista, Paiva ha dicho que no tuvo acceso al informe, pero que actúo según su obligación.

"Definió lo que estaba previsto en la ley, no hay ningún mérito. Cumplió con la ley y listo. La unión persona que puede expresarse por el Ejército es el comandante, él cuenta con esa obligación legal", ha recordado.

De acuerdo con la versión de Cid, Bolsonaro citó en la noche del 24 de noviembre de 2022 a los jefes de las Fuerzas Armadas para plantearles la posibilidad de detener el traspaso de poder tras su derrota electoral un mes antes frente al ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según esta versión, el único de los tres que se mostró partidario de aquello fue el almirante Garnier Santos, mientras que el brigadier de la Fuerza Aérea, Carlos Batista, guardó silencio. El citado Freire Gomes fue quien se opuso, sabedor del nulo apoyo por parte del resto de comandantes de las distintas regiones.

Cid fue detenido en mayo en el marco de una trama para falsificar las cartillas de vacunación del coronavirus, entre ellas la de Bolsonaro. Durante la operación, en su teléfono móvil se encontraron conversaciones con otros militares hablando sobre una supuesto golpe de Estado. Tras varios meses encarcelado, aceptó un acuerdo de colaboración con las autoridades.

Además de estos dos casos, Cid está también siendo investigado en otra de las tramas más mediáticas que rodean al expresidente brasileño, la del escándalo de las joyas saudíes, en las que habría maniobrado irregularmente para lograr que aquellos regalos fueran vendidos, o bien acabaran en el acervo personal de Bolsonaro.