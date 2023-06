Brasil.- Bolsonaro desdeña los ataques del 8 de enero antes de su posible inhabilitación: "Fueron señoritas con biblias"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha desdeñado por comparación el ataque de sus seguidores a las instituciones, anteponiéndolo a la reciente rebelión de "decenas de millares de hombres armados" del Grupo Wagner en Rusia. "En Brasil, el golpe fue de señoritas con biblias debajo del brazo", ha minimizado.

"Se habla de golpe en Brasil desde 1964, no de ahora. Siempre hay alguno que dice que hay medidas de fuerza o no sé qué", ha dicho en una entrevista para 'Folha de Sao Paulo', publicada en la víspera de la votación de este martes en el Tribunal Superior Electoral (TSE) en la que se decide su futuro político.

En relación a esa votación del TSE, Bolsonaro ha calificado de "absurdo" que incluyan en las deliberaciones los ataques del 8 de enero a las instituciones, de las que se desvincula, al igual que de las críticas al sistema electoral brasileño y las urnas electrónicas, por las cuales podría ser inhabilitado ocho años.

"Está lleno de absurdos. Han incluido en la acción del TSE hasta lo del 8 de enero, que sigue bajo investigación, inclusive en una CPI (comisión parlamentaria). Ahora en Rusia hubo un levantamiento del Grupo Wagner. Fueron decenas de millares de hombres armados para uno y otro lado, con tanques en las calles. En Brasil, el ataque fue de señoritas con biblias bajo el brazo y de señoritos con la bandera a la espalda", ha valorado el expresidente.

Asimismo ha minimizado el contenido de la reunión con decenas de embajadores a los que intentó persuadir de las deficiencias del sistema electoral brasileño cuando ha argumentado que tan solo los citó para explicarles la necesidad de que las elecciones transcurrieran de forma transparente.

"Nadie habló de fraude", ha insistido Bolsonaro, quien ha insistido en su inocencia. "Voy a continuar haciendo lo que está en mi mano. Conozco la composición de los tribunales superiores. ¿Es posible? Lo es", ha dicho en referencia a la posibilidad de revertir judicialmente su inhabilitación política.

Ante su posible descalificación para presentarse a las próximas elecciones, Bolsonaro adelantado que podría dejar Brasil rumbo a Estados Unidos, donde tiene ofertas de trabajo como una suerte de reclamo publicitario

"Ahí viven, calculo, 1,4 millones de brasileños. No sé el número exacto. He sido invitado para ser chico de publicidad. Para vender inmuebles, un montón de cosas", ha asegurado un Bolsonaro, quien ha recordado sus particulares baños de masas cuando residió a principios de año en Estados Unidos. "Iba a una hamburguesería y me llenaba la panza sin pagar. Mi caché fue comer de gracia", ha rememorado.

Por otro lado, ha vuelto a descartar una eventual candidatura de su esposa, Michelle, por su falta de experiencia, ha dicho. "Ser alcalde de una ciudad pequeña no es fácil, lidiar con 594 congresistas, tampoco. Creo que no tiene experiencia para eso, pero es una excelente ayuda electoral", ha zanjado.