Brasil.- Bolsonaro confía en que su asesor "no se invente nada" tras su acuerdo de colaboración con la Justicia

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha asegurado que confía en el que fuera su principal asesor, el teniente coronel Mauro Cid, quien ha alcanzado un acuerdo con la Justicia en uno de los casos en los que está envuelto, afirmando que es una "persona decente" que "no se va a inventar nada" que le pueda perjudicar.

"Cid es una persona decente, de buen carácter. No se va a inventar nada porque lo que diga va a tener que ser comprobado. Hay una intención de ligarnos al 8 de enero de cualquier manera y Cid no va a hablar de eso porque no hay nada que nos ligue", ha dicho Bolsonaro en una entrevista para 'Folha de Sao Paulo'.

"Yo me retiré, me quedé en el Palacio de la Alvorada dos meses, fui pocas veces a la Presidencia, recibí a muy pocas personas", se ha disculpado el expresidente brasileño, quien ha remarcado que Cid "no participaba en nada" y "nunca estuvo presente en esas conversaciones", solo se encargaba de agendar dichos encuentros.

En ese sentido, ha insistido en que ha recibido "con tranquilidad" la noticia de que Cid ha alcanzado un acuerdo con el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes para declarar sobre el caso de las llamadas milicias digitales, una trama orquestada por los afines al expresidente para atacar las instituciones.

"Él ha sido mi persona de confianza a lo largo de cuatro años. Hizo un buen trabajo, tenía voluntad de resolver las cosas. A su teléfono, por ejemplo, me refería como el muro de las lamentaciones", ha contado Bolsonaro.

"Siempre le traté como un hijo, estoy triste con lo que está pasando, yo no quería que él estuviera en esa situación y ahora, en estos días de reflexión, me pongo en su lugar y pienso en él. Me gustaría darle un abrazo", ha dicho.

Bolsonaro ha destacado que Cid a lo largo de estos cuatro años ha sido como una suerte de "supersecretario", que se encargaba de resolver sus problemas, pero que nunca ha participado en las decisiones del Gobierno. "Habla inglés, es de las Fuerzas Especiales, es hijo de un general de mi promoción", se ha referido a él.

Por último, Bolsonaro ha pretendido destacar su labor estos años al frente de Brasil y ha asegurado que si no se tiene en cuenta el escándalo de las joyas saudíes --en el que Cid también habría participado siguiendo órdenes-- y los ataques del 8 de enero a las instituciones, "no hay nada de lo que hablar".

El pasado sábado Cid salió de prisión tras cuatro meses después de alcanzar un acuerdo de colaboración con las autoridades judiciales. Detenido en el marco de una operación por la falsificación de los historiales de vacunación de la COVID-19, entre ellos el de Bolsonaro, la Policía halló en su teléfono una serie de mensajes con otros mandos militares que reforzarían la teoría de una trama para mantener a Bolsonaro en el poder a pesar de su derrota electoral en octubre de 2022.