BPW Canarias distingue a la presidenta del Cabildo de Tenerife por su "firme compromiso" con la igualdad de género

El Cabildo de Tenerife ha acogido hoy viernes la presentación de una nueva edición de los Premios Más Mujer de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas Profesionales (BPW Canarias), que ha distinguido con un diploma a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en reconocimiento a su "firme compromiso por la promoción de la igualdad de género".

A la presentación asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el acalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, BPW Canarias, Antonia Varela; la Adjunta de Igualdad de la Diputación del Común de Canarias, Beatriz Barrera; y la promotora de los Premios y presidenta de la Asociación Más Mujer Canarias, Rita Calero.

"Me ha emocionado mucho este reconocimiento. Lo fantástico que tienen estos premios es que mujeres que permanecían en el anonimato en sus trabajos salían a la luz y nos sorprendían a todos que tenían historias personales increíbles de superación y esfuerzo. Por ello, me parece muy importante que en Tenerife y en Canarias contemos con estos foros en los que se aglutina a la mujer desde la diversidad de profesiones y ocupaciones, cada una con su peculiaridad, cada una con su contribución al bien común", señaló Rosa Dávila.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Más Mujer Canarias, Rita Calero, agradeció a la presidenta insular su ejemplo y defensa pública de la igualdad: "Es la primera mujer que gobierna el Cabildo en sus 110 años de historia y también una mujer referente como por el hecho de haber sido la primera mujer en ocupar la Dirección General de Transportes o haber sido la primera mujer en ponerse al frente de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de Igualdad".

La Adjunta de Igualdad de la Diputación del Común de Canarias, Beatriz Barrera, mostró su apoyo a la labor de la Asociación "para visibilizar a aquellas mujeres que contribuyen al desarrollo de la sociedad, pero no se las puede escuchar". Además, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, agradeció que la Asociación haya escogido una vez más el Teatro Guimerá para la entrega de los premios: "Estos premios son necesarios para la visibilizar el talento. Yo soy un alcalde feminista porque no se puede ser demócrata y no ser feminista".

Por último, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, Antonia Varela, recordó que el objetivo de la entidad es la de "trabajar para potenciar, visibilizar y fomentar el talento femenino y propiciar que las mujeres formemos parte de los órganos de gestión y decisión y, por supuesto contribuir con acciones concretas para poder alcanzar una sociedad inclusiva, igualitaria, accesible, sostenible y solidaria".

El plazo para presentar las candidaturas a la quinta edición de los Premios Más Mujer-BPW finaliza el próximo 31 de diciembre y el fallo del jurado será el 10 de enero de 2024. Para esta ocasión, se han definido ocho categorías en las que se premiará el trabajo de mujeres en los ámbitos de Mujer empresaria, Ciencia e Innovación, Arte y Cultura, Turismo, Deporte, Solidaridad, Comunicación y Sector Primario.