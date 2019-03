Boye critica la "absurda polifonía" de las defensas en el juicio del procés

El abogado Gonzalo Boye, asesor de los exmiembros del Govern huidos, critica la "polifonía" de las defensas en el juicio del procés, que considera "absurda", y defiende que la internacionalización de la causa ha sido "la mejor opción jurídica", también para los que están siendo juzgados en el Supremo.

Así lo sostiene Boye, en una entrevista con Efe con motivo de la publicación de su libro "Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso" (Rocaeditorial), en el que relata su papel de artífice jurídico en la apuesta del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros miembros de su Govern de marcharse a Europa sin afrontar la causa abierta por el procés en los tribunales españoles.

Boye defiende en su libro -que lleva por título la coletilla con que el abogado gusta poner fin a sus tuits- lo atinado de esa estrategia, y asegura que se basó en una hoja de ruta denominada "Efecto Dominó" en la que él trazó los escenarios que se abrirían con la internacionalización de la causa, convencido de que "más allá de los Pirineos nadie se cree" lo que resuelve el Supremo.

El abogado, integrante de los equipos jurídicos que trabajaron para impedir la extradición de Puigdemont y los miembros de su Govern huidos, defiende que la internacionalización ha sido "sin duda la mejor opción jurídica", también para el proceso del Supremo.

"Si no hubiese habido exilio y no hubiese habido Bélgica, Suiza, Escocia o la sentencia alemana, creo que habría muy pocas líneas de defensa y estaríamos ante un proceso muy gris, muy unilateral y muy poco contrastado", apunta el letrado.

Boye se muestra crítico con las disparidad en las líneas de defensa esgrimidas en la causa del Supremo porque considera que "todo juicio requiere una estrategia que puede ser mejor o peor, pero la polifonía es un concepto absurdo respecto al derecho".

En su opinión, ello está generando "espacios de discusión donde no debería haberlos. No me refiero entre las defensas, sino sobre determinados elementos que no tendrían que ser objeto de discusión", añade Boye, que critica que se haya "comprado el relato establecido desde España" de que existe una estrategia técnica y otra política en el juicio.

El abogado confiesa que en el pasado tuvo "muchas ganas" de participar en la vista, pero que ahora es consciente de que su estrategia "probablemente chocaría con muchas cosas. Yo suelo defender de forma muy radical, ir a la raíz del problema", desvela.

Para Gonzalo Boye, el juicio del procés "no va bien y no iba a ir bien nunca", sin que "nada juegue a favor de las defensas", ni los desaciertos de unos fiscales que carecen de "tablas a nivel procesal" ni los "regalos envenenados" que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, concede en forma de gestos garantistas.

Por ese motivo, asegura que su apuesta es trabajar en el "postjuicio", con la posible presentación de una cuestión prejudicial sobre la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que impediría al Supremo dictar sentencia sobre el procés hasta que Luxemburgo resuelva.

Mientras tanto, Boye se muestra convencido de que, si obtiene los votos necesarios, Puigdemont "se va a sentar en el hemiciclo europeo", aunque se resiste a explicar cómo burlará los impedimentos de la justicia española: "el procedimiento se lo vamos a explicar a España cuando se equivoque".

"Es que a veces nos están pidiendo que nosotros pongamos todas las cartas en la mesa y creo que después de año y medio nos hemos ganado el derecho a ser creíbles cuando decimos que las cosas están bien estudiadas", se queja el abogado, que cree que España "va a tener que acabar cumpliendo las normas europeas".

Boye recuerda que, dos horas después de que Puigdemont anunciara su intención de concurrir a las elecciones europeas, "ya había doctrina sobre el tema. Nosotros tuvimos que ser tan estúpidos que tardamos tres meses en estudiarlo. Un equipo grande de abogados. Pero debe ser que no nos enteramos", ironiza.

El abogado explica que su táctica internacional ha sido "crear un escenario favorable a que se aplique el derecho", sin pretender "chulear a nadie", y se jacta de que el juez instructor Pablo Llarena "siempre que se ha equivocado" con las órdenes internacionales de detención lo ha hecho "a favor" de los imputados.

A juicio de Boye, Llarena "no ha entendido cómo se juega afuera, por desconocimiento, sin duda, pero también porque cuando uno llega a un punto de la carrera judicial tiende a pensar que tiene razón en todo".

Sin aventurarse a apostar por una pena concreta, Gonzalo Boye vaticina que habrá una condena dura contra los líderes independentistas juzgados y descarta una "sentencia de compromiso. Eso el Supremo no se lo va a permitir. Se nos olvida a quién tenemos delante", zanja.