Boye acusa a juzgados españoles de dilatar la investigación del caso Pegasus

El abogado de Carles Puigdemont y otros líderes independentistas, Gonzalo Boye, ha acusado este viernes a los juzgados españoles que instruyen distintas causas del caso de espionaje de Pegasus de dilatar voluntariamente sus investigaciones: "Solo se darán pasos importantes cuando aparezca un juez espiado".

El letrado, que según la entidad Citizen Lab fue espiado con el programa de ciberespionaje Pegasus, ha hecho esta acusación en la primera sesión de la comisión de investigación del Parlament sobre el caso de espionaje político a más de 60 independentistas, que este viernes ha acogido las primeras comparecencias: la del propio Boye y las de los abogados Andreu Van den Eynde y Benet Salellas.

En la comisión solo han participado diputados de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem, ya que no ha acudido nadie de Vox, PP y Cs, mientras que los diputados del PSC Jordi Terrades y Oscar Aparicio han abandonado la sesión tras exponer su desacuerdo con realizar comparecencias directamente en la primera sesión de la comisión, la misma en la que se han votado quiénes serán los comparecientes.

En su intervención, Boye ha reivindicado que, a pesar de que desde mayo del año pasado se han interpuesto numerosas querellas ante juzgados de instrucción por parte de los perjudicados, los juzgados no han avanzado en las distintas investigaciones que mantienen abiertas.

"Cuando aparezca el primer juez espiado por Pegasus, estoy convencido de que la justicia se pondrá en marcha y hará grandes avances en la investigación. Solo cuando uno de ellos sea atacado veremos cómo corporativamente se preocupan por el espionaje de Pegasus", ha dicho Boye tras denunciar que han sido rechazadas la mayoría de las diligencias de investigación que ha pedido a los jueces de estas causas, como reclamar a la empresa israelí NSO, creadora de Pegasus, una lista de compradores del software espía.

La misma acusación ha dirigido el abogado a la Fiscalía: "Hasta que no aparezcan conversaciones de fiscales obtenidas por Pegasus, hasta que no se sientan víctimas, no harán nada".

"DOS ESPIONAJES": UNO ESTATAL Y OTRO PARATESTATAL

En cuanto a la autoría del espionaje, la tesis de Boye es que los líderes independentistas han sufrido "dos espionajes": uno por parte del Estado a través del CNI, mediante técnicas de intervención telefónica convencional y autorizaciones judiciales, y otro ejecutado por "estructuras paraestatales" a través de Pegasus.

Respecto al primero, el abogado de Puigdemont lo ha considerado ilegal porque las autorizaciones de los jueces "se hicieron para hacer investigaciones prospectivas, sin que hubiera indicios de la comisión de un delito".

En cuanto a la utilización de Pegasus por parte de un grupo paraestatal, ha responsabilizado al Gobierno: "Debería informarse de cuánto de esa estructura funciona fuera de su control".