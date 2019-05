Bou (PP) sobre Batet y Cruz: "Que los catalanes estemos presentes en Madrid, me encanta"

Afirma "máximo respeto" por la decisión del Supremo sobre las actas de los presos

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha afirmado este viernes, sobre la propuesta de Pedro Sánchez de nombrar a Meritxell Batet presidenta del Congreso y a Manuel Cruz, del Senado: "Que los catalanes estemos presentes en Madrid, me encanta".

Al ser preguntado por este asunto en una atención a los medios en la plaza Pau Vila de Barcelona, ha asegurado que siempre ha defendido que los catalanes lleguen a la gobernabilidad del Estado porque representan el 20% del PIB y pueden aportar mucho: "Me parece bien, otra cuestión es que haya estrategias de partido".

"Toda estrategia de partido que no llegue al concepto claro de querer el bien común y lo mejor para la nación, y que en primer lugar ponga al partido, no estoy de acuerdo", y ha defendido que los partidos tienen que ser herramientas para el bien.

Ha asegurado que los catalanes habrían podido tener en el 2000 tres ministerios y una vicepresidenta, cuando José María Aznar lo propuso a Jordi Pujol, pero este rechazó: "Él no quería esto para los catalanes, no quería esto para Cataluña, lo que quería era el bien del nacionalismo".

"Mala idea, mire cómo está lo que era el Govern en estos momentos, unos cuantos guardados y otros huidos, como cobardes, por cierto, porque el que huye es un cobarde", ha afirmado.

Al preguntársele por si considera que Vox es extrema derecha, ha respondido: "No, es un partido de derecha pura y dura. Los extremismos, créame, están en otro lado, en esta gente que quiere quitar la libertad de los que somos constitucionalistas".

Sobre posibles pactos, ha afirmado que Vox no sacará ninguna representación en Catalunya, que no es Andalucía: "No puedo contar con quien no entrará", mientras que ha asegurado que su partido subirá y que si tuviera un mes más, aún crecería más en Barcelona, ya que no se le conocía a él como candidato.

Sobre la decisión del Tribunal Supremo de permitir a los presos soberanistas electos recoger el acta de diputado en el Congreso, ha manifestado su "máximo respeto" al poder judicial, y sobre todo al Supremo por ser la última instancia.

"Mi opinión es que no tendrían ni que poder estar en listas las personas que están procesadas, que están huídas o que están cerradas", y ha afirmado que en este caso, querían hacer un acto criminal de dividir al pueblo catalán, en su opinión, lo que ve antidemocrático.

Al preguntársele si la diputada electa Cayetana Álvarez de Toledo le ha manifestado su apoyo, ha explicado que ella ha estado unos días por Cataluña y él ha ido "por otra línea, totalmente paralela", que es la municipal, y ha asegurado que la única ayuda que pide del partido es que lo arropen las bases, como siente que hacen.