Bou (PP): "De ninguna forma se puede votar a Vox"

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha afirmado este viernes antes del último acto de campaña: "De ninguna forma se puede votar a Vox. No lo he dicho nunca, pero lo tengo que decir aquí porque creo que sería un error, un error que se ha vivido en Madrid y lo podríamos vivir también aquí en Barcelona y esto no estaría bien", en referencia a los votos que sacarían a su partido.

En una atención a los medios antes del acto, una fiesta con un centenar de simpatizantes y militantes en el pasaje del Hotel Gallery de Barcelona, en la que ha dicho que hay cosas que dice él que pueden interesar a Vox, pero ha añadido: "Yo puedo llegar al Ayuntamiento, ellos no, lo que harán será pegarnos una dentellada y perjudicarnos", lo que puede beneficiar a partidos como CUP y PDeCAT.

Preguntado por cuál sería un resultado satisfactorio, ha dicho que con dos o tres no quedaría contento: "Cuatro o cinco, ¿es mucho? Parece que sí, pero lo podemos lograr", ha defendido, y ha asegurado que habrá que pactar porque no queda más remedio.

Ha dicho que le encantaría ser alcalde: "Pienso que podría hacer una gran labor en Barcelona", y en caso de no poder ser, espera ser importante para poder formar un gobierno constitucionalista.

Bou se ha mostrado como defensor de la Barcelona contenta: "Defenderé por encima de todo la Barcelona de la mano, unida, la trabajadora, la capaz, la que no sea amarilla, que sea del color que quiera todo el mundo" y con la bandera catalana y la española.