Botran (CUP) sobre un posible Gobierno PP-Vox: "El independentismo es el mejor antifascismo"

Celebra que "sí que hay diálogo en el conjunto del independentismo"

El cabeza de lista de la CUP al Congreso por Barcelona, Albert Botran, ha asegurado este miércoles que "el independentismo es el mejor antifascismo", al ser preguntado por la posibilidad de que gobiernen PP y Vox si los 'cupaires' no permiten la investidura del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa organizada por la ACN, el candidato anticapitalista ha recordado que en los procesos de investidura en el Congreso, cada candidato debe conseguir una mayoría: "Si las derechas la tienen, harán su Gobierno. Y si el PSOE tiene esta opción, pues puede hacer su Gobierno, y si no la tiene, no pasa la presidencia a la derecha. Lo que pasaría sería una repetición de elección".

Botran ha subrayado que la CUP no apoyará "a ningún candidato que no se comprometa con la autodeterminación de Catalunya", y ha instado al independentismo a hacer valer al máximo la fuerza que obtenga en las elecciones del 23 de julio.

Ha explicado que no se ha llegado a un acuerdo de puntos comunes entre el independentismo, pero ha añadido que "sí hay un diálogo, cada uno desde sus diferencias", y ha reivindicado que el hecho de que la CUP propusiese un referéndum como condición a una investidura ha hecho que Junts y ERC se posicionasen al respeto.

"Sí que hay diálogo en el conjunto del independentismo", ha celebrado el candidato 'cupaire', que ha asegurado que los planteamientos de la candidatura de la CUP al Congreso son muy similares a los del 2019, ya que también pedían amnistía y autodeterminación para hablar de investidura.

MESA DE DIÁLOGO, "UN SUCEDÁNEO"

Para él, lo que ocurrió fue "un sucedáneo, la mesa de diálogo", a la que los 'cupaires' miraron con escepticismo y que consideran que no ha acercado a Catalunya a la amnistía ni a la autodeterminación, ha concretado.

Preguntado por si su adversario político en estos comicios es la abstención o otras formaciones como ERC y Sumar, Botran ha respondido que entienden las razones de los abstencionistas, pero considera que tienen más responsabilidad sobre ella quienes han ostentado el poder en Catalunya, en referencia a ERC y Junts.

"Pese a que entendemos las razones, instamos a votar. El mejor antídoto contra el fascismo es el independentismo y esa es la utilidad de nuestro voto", ha defendido Botran, que ha concretado que su formación tiene un mensaje independentista y explícitamente de izquierdas, por eso considera que comparte más electorado con opciones como ERC y Sumar que con Junts.

Botran no consideraría un fracaso quedar por debajo de Vox el 23J, ya que ha afirmado que las instituciones son "un campo de batalla más", y se ha mostrado optimista con respecto a los resultados electorales, aunque ha añadido que no dejarán de hacer política si no sacan representación en el Congreso.

"Nuestra razón de existir no es ganar poder dentro de las instituciones, es hacer la independencia y hacer la revolución. Las instituciones nos dan más proyección, más porosidad del discurso en la sociedad", y ha añadido que para celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya hay que estar en las instituciones pero es imprescindible estar también en las calles.

"EL PROBLEMA NO ES SOLO VOX"

El candidato anticapitalista ha sostenido que el riesgo de que se hable mucho de Vox conlleva el riesgo de que se circunscriba el problema a esa formación: "El problema no es solo Vox. Ahora se censuran obras de teatro, se crea la sensación de que viene la censura, pero hay un cantante en prisión y otro en el exilio. La censura ya está", ha dicho en referencia a Pablo Hasel y a Valtonyc.

Ha reprochado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no hayan cambiado los delitos de enaltecimiento del terrorismo ni de injurias a la corona, y también ha asegurado que "hay presencia de la extrema derecha en las instituciones del Estado sin necesidad de que Vox tenga presencia en las instituciones", y ha puesto como ejemplo el sistema judicial.

También ha lamentado que "la lengua catalana está en el punto de mira de la derecha y la extrema derecha" y, según él, así se está evidenciando en los nuevos gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares, pero ha añadido que la mejor defensa es un buen ataque y ha apostado por ganar espacios para la lengua y la catalanidad.