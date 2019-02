Borrell no tiene constancia de que Guaidó haya nombrado representante en España: "¿Ha salido a la plaza y lo ha dicho?"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha dicho este martes no tener constancia de que Juan Guaidó, reconocido por España como presidente encargado de Venezuela, haya nombrado a un representante para España.

"¿Se lo ha anunciado a quién?", ha interpelado Borrell a los periodistas que le han preguntado por el tema a su salida del pleno del Senado. "¿Y cómo, ha salido a la plaza y lo ha dicho o cómo es eso?", ha proseguido, ante la insistencia de los periodistas en que había habido un anuncio.

El representante de Guaidó en España será el diputado Antonio Ecarri Bolívar, según han confirmado Europa Press fuentes de su entorno. La previsión es que su nombramiento lo confirme la Asamblea Nacional el 12 de febrero.

No obstante, por el momento el ministro ha dicho no tener información y, por lo tanto, ha declinado valorar el nombramiento. "No tenemos ninguna noticia al respecto, no puedo comentar lo que no conozco", ha zanjado. Preguntado entonces si España lo aceptará, ha replicado que se verá cuando se conozca.