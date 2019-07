Borrell no tendrá que explicar la vigilancia realizada a embajadas catalanas

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar las "labores de espionaje" supuestamente realizadas contra las delegaciones en el extranjero de la Generalitat.

Así lo ha acordado la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados al rechazar, con los votos del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, la petición de comparecencia defendida por los grupos parlamentarios mixto y republicano, que pedían la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara.

Los cuatro grupos mayoritarios han argumentado que el Ministerio de Exteriores no ha "espiado" a las oficinas de representación de la Generalitat sino que ha cumplido con su deber de vigilar y supervisar la labor de unas oficinas cuyo objetivo debe ser de promoción comercial y cultural, pero se dedican a "difamar" a España.

"El Ministerio de Exteriores no tiene espías: lo que ha echo es cumplir con su cometido de vigilancia y su obligación de salvaguarda del interés y reputación de España", ha argumentado la diputada del PSOE Ana Belén Fernández, para quien la actuación de Exteriores "no solo no es censurable sino que cumple con su responsabilidad".

También el PP se ha opuesto a la petición de comparecencia y ha defendido que el Ministerio vigilara las actuaciones e iniciativas de las delegaciones catalanas por considerar que conforman una "red de propagación de insidias y falsedades" sobre España.

Así, el diputado José Ignacio Echániz ha señalado que la red de "Diplocat esconde una maquinaria para descalificar y atentar contra la imagen de España" y desarrolla una labor "innoble, desleal, ventajista e injusta" de la que el Estado debe defenderse con "todos los instrumentos legítimos".

En nombre de Ciudadanos, Edmundo Bal ha asegurado que el Estado no espía, sino que vigila las actuaciones de las llamadas "embajadas catalanas", ya que "la obligación del Ministerio es velar por la buena reputación de España" y defender sus "competencias exclusivas en el exterior".

También el representante de Vox Javier Ortega Smith ha subrayado su "apoyo claro y permanente a la competencia del Estado español y los servicios de seguridad" para vigilar "dentro y fuera de España" a quienes se dediquen al "desprestigio de España, cuando no a actividades delictivas y a la búsqueda de fondos" para financiar el independentismo.

A mitad de camino entre los partidarios de que comparezca o no Borrell ante un pleno de la Cámara se ha situado el representante de Unidas Podemos Joan Mena, quien ha considerado que es la comisión la que debe realizar la "necesaria fiscalización de la labor del Gobierno", pero no ha querido "alimentar teorías conspiranoicas" de los independentistas.

Los partidos que habían pedido la comparecencia de Borrell -JxCat, ERC y EH Bildu- han coincidido en argumentar que el Estado plantea una "estrategia de guerra sucia" en la que, en palabras de Carolina Tellechea (ERC), "cualquier escándalo democrático es justificado si se usa contra Cataluña".