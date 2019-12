Borrell sobre Venezuela: "Esto no se arregla con invocaciones a la divinidad"

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha apelado este miércoles a ser "realistas" en cuanto a la situación de impás que vive Venezuela casi un año después de que el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado".

"Hay que ser realista, las cosas son como son", ha subrayado en un encuentro con periodistas en Estrasburgo. "Un año después Guaidó está donde está y Maduro donde está y no basta con decir 'Maduro se tiene que marchar'", ha afirmado, incidiendo en que el presidente venezolado debe dejar el cargo "pero no se quiere marchar tenemos el mismo problema".

"Esto no se arregla con invocaciones a la divinidad", ha resumido Borrell, que apuesta por "buscar algo que permita romper esta situación de impás". Para ello, ha agregado, es necesario "un análisis realista, multilateralista y unitario".

El jefe de la diplomacia europea ha recordado que la UE, como tal, no reconoció a Guaidó como "presidente encargado", sino que fueron algunos de los estados miembro, entre ellos España, los que lo hicieron, mientras que otros, como por ejemplo Suecia no le han reconocido porque se apoyan en el principio de que "se reconocen a estados y no a gobiernos".

NINGÚN PAÍS HA PROPUESTO NUEVAS SANCIONES

Por otra parte, Borrell ha indicado que por el momento no hay sobre la mesa una propuesta de nuevas sanciones contra Venezuela, al tiempo que ha recordado que las aprobadas hasta la fecha no afectan a los venezolanos.

"Si hay una persona a la que se quiere sancionar, se le sanciona", ha aseverado, insistiendo en que "cada vez que haya razones concretas lo haremos". "Pero lo que no hemos hecho y creo que no hay que hacer es aplicar sanciones de tipo económico masivo que lo que harían es empeorar una situación que ya es dramática", ha resaltado.

El alto representante ha subrayado que "las sanciones tienen que estar justificadas" por ahora no hay "propuesta de ningún país de que se amplíen". En esta línea, y ante quienes plantean medidas de represalia contra familiares de los dirigentes chavistas, Borrell ha defendido que "no vivimos en la Edad Media cuando a los hijos se les sancionaba por lo que hacían los padres".