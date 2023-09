Borrell sobre política migratoria de la UE: "Europa es el principal actor mundial en ayuda al desarrollo"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que Europa es "el principal actor mundial en ayuda al desarrollo" y que "la causa profunda" para que los migrantes que cruzan el Estrecho "no se pongan sus vidas en peligro" es "la falta de oportunidades de desarrollo en sus territorios".

"Podemos hacer más, sin duda, y la presidencia española está empujando para hacer más en esta dirección", ha manifestado el alto representante, antes de participar en la reunión informal de cooperación al desarrollo de ministros de la Unión Europea que se está celebrando este martes en Cádiz.

En ese sentido, Borrell ha abundado que el desarrollo no puede ser "una limosna" sino "un motor" que genere "actividad y crecimiento", y que dé la posibilidad a esos terceros países a que sus productos sean exportados. "Nuestras políticas comerciales tienen un gran impacto en las políticas migratorias, porque si no cogemos sus productos, tendremos que coger sus personas, lo que no puede ser es decir no queremos nada ni lo uno ni lo otro, hay que ayudar al desarrollo local", ha aseverado.

Borrell ha continuado señalando que para ello es necesaria una "estabilidad política" en estos territorios y que "no hay paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz".

"Ese es el gran problema al que nos enfrentamos, necesitamos más recursos, pero también más acción política para que los países tengan estructuras políticas estables, que permita traer inversión extranjera y que el desarrollo económico vaya de lado junto con el desarrollo político", ha considerado el alto representante de la UE.

Según ha indicado la situación en el África subsahariana, principal origen de migración, "no es fácil" y por eso el tema va a abordarse en la discusión de este martes sobre cooperación de los ministros de la UE.