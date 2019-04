Borrell se reúne con los cónsules en Barcelona y no abordan el proceso soberanista

Rechaza las acciones contra candidatos en campaña y a quienes muestran "benevolencia"

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha reunido este lunes con los cónsules de carrera destinados a Barcelona, en la Delegación del Gobierno en Catalunya, y después ha almorzado con ellos y con los cónsules honorarios, en un hotel de la ciudad.

En declaraciones antes del almuerzo junto a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, el ministro ha respondido a los periodistas que no ha transmitido a los cónsules ningún mensaje sobre el proceso soberanista durante la reunión.

Ha explicado que en Barcelona hay actualmente 96 cónsules, entre los que son de carrera --enviados por sus respectivos gobiernos-- y los que son honorarios, con funciones algo más limitadas.

Fuentes conocedoras de la reunión han explicado a Europa Press que Borrell se ha puesto a su disposición para lo que necesiten y que después ha habido un turno de preguntas sobre asuntos diversos que afectan a oficinas y a ciudadanos de los respectivos países, sin abordarse el proceso soberanista.

LAS ENCUESTAS ELECTORALES

En cuanto a las encuestas que dan la victoria al PSOE el 28A, ha dicho que las encuestas no tienen actualmente gran capacidad para predecir resultados, y menos el número de escaños: "El electorado está fragmentado y hay un gran número de indecisos. Yo me tomo los datos con cuidado".

Sobre la campaña, el ministro socialista ha rechazado todo intento de impedir actos de los candidatos, y ha pedido "condenar a los que muestran benevolencia o comprensión" con estos hechos.

"Mi absoluta condena y rechazo a cualquier intento de impedir que haya candidatos que no se puedan expresar libremente. Me da pena que un candidato no pueda expresarse en una universidad o un mercado", ha añadido.

Ha defendido que cada uno tiene unas ideas y que todos deben ser capaces de defenderlas: "También condeno a los que muestran benevolencia o comprensión. Dicen 'Bueno...'. No. Bueno, no", y ha insistido en que no le parece bien que no se deje contrastar ideas.