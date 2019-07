Borrell responde a Torrent que ni la Constitución ni el Derecho Internacional amparan un referéndum de secesión

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha respondido este jueves al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que ni la Constitución española ni el Derecho Internacional amparan la posibilidad de un referéndum de secesión de Cataluña.

Torrent ha reclamado al Gobierno una negociación con el Gobierno para acordar las condiciones para un futuro referéndum sobre el estatus jurídico de Cataluña.

"Vamos a ver, yo ya no sé cuántas veces hay que decirlo, cuántas veces tiene el presidente del Gobierno que repetir la evidencia, no existe ninguna posibilidad constitucional de celebrar un referéndum de secesión en Cataluña", ha respondido el ministro.

Y el caso español, ha añadido, no es "raro", porque es igual en todos los países democráticos, con alguna excepción, como la de Escocia, donde hubo un acuerdo entre el Gobierno escocés y el británico "porque no había ningún obstáculo en su constitución que lo impidiera". De paso, ha puntualizado que en la provincia canadiense de Québec no ha habido referendos pactados, sino unilaterales.

En esa línea, ha recalcado que ni en España, ni en Francia, ni en Italia ni en Estados Unidos existe esa posibilidad constitucional, y que tampoco en el Derecho Internacional "hay nada que ampare un referéndum de secesión".

"Por lo tanto, podrán seguir pidiéndolo, pero ya no sabemos como decirlo: No, el señor (Pedro) Sánchez ya no debe de saber cómo repetírselo porque ha sido todo lo claro que se puede ser, y yo también lo he sido", ha dicho en declaraciones en la sede de su Ministerio.

NI SABE NI LE PREOCUPA LO QUE PIENSA EL INDEPENDENTISMO

En cuanto a las palabras de la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, confiando en que el nombramiento de Borrell como alto representante de Política Exterior de la UE ayude a internacionalizar la causa independentista, ha respondido que ni sabe lo que piensa el independentismo catalán ni le "preocupa", y ha dejado claro que el tema no será de su competencia.

"Las funciones del alto representante, en caso de que el Parlamento Europeo apruebe la propuesta de nombramiento, no tienen nada que ver con problemas que son internos de un país de la UE", ha zanjado.