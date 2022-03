Borrell reivindica gobiernos fuertes para afrontar el "precio" de la guerra

El máximo representante de la diplomacia europea, el socialista Josep Borrell, ha reivindicado "gobiernos fuertes, con apoyo popular y que pongan las necesidades de los ciudadanos en el centro" para poder afrontar el "precio" económico de la guerra de Ucrania en la mejor forma posible.

El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE ha intervenido con un vídeo grabado desde Sarajevo (Bosnia) en un acto organizado por el PSC sobre el papel que debe jugar la comunidad europea en la invasión rusa sobre Ucrania.

El político catalán ha elogiado la rápida respuesta de la Unión Europea, que está "ayudando a Ucrania en el límite de lo que puede", pero cuidándose de no dar "ninguna excusa" al presidente ruso, Vladímir Putin, para comenzar una tercera guerra mundial.

Aunque la comunidad europea no esté en guerra, ha precisado, sufrirá las consecuencias económicas de las medidas que se están adoptando para ayudar a los ucranianos y sancionar a Rusia.

"Subirán los precios de la energía y de la alimentación (...) Los bancos centrales tendrán que reaccionar de alguna forma, y el crecimiento económico de después de la pandemia también se verá afectado", ha relatado.

En este contexto, Borrell considera imprescindible que todas las administraciones cuenten con "gobiernos fuertes" que tengan como prioridad mitigar los estragos de la crisis económica sobre su población.

A nivel más global, el dirigente socialista ha insistido en que los ciudadanos europeos pueden contribuir a mitigar las consecuencias económicas de la guerra con acciones cotidianas como bajar la calefacción.

"Me hace gracia que se hayan tomado a broma mi llamamiento a que la gente baje un poco la calefacción para ahorrar gas. Aquí en España no serviría de mucho porque no consumimos gas ruso, pero en el resto de Europa no solo lo digo yo: el candidato verde a la presidencia de la república francesa, un puñado de economistas de fama mundial, la agencia internacional de la energía... Todo el mundo dice lo mismo", ha expuesto.

Illa ha reivindicado que el momento actual requiere unidad entre los distintos territorios que integran el Estado y ha avisado de que "no es el momento para guerritas competenciales".

Desde su punto de vista, los gobiernos deben arremangarse para ayudar a Ucrania, al Gobierno y a la UE en todo lo que sea posible, explicando de una forma clara que la "defensa" de los valores democráticos ante el "tirano cínico" de Putin "va a exigir algunos sacrificios".