Borrell pide no hacer "política de avestruz" con Israel y su plan de anexión mientras el PP ve "una obsesión" de Podemo

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido no hacer la "política de la avestruz" ante los planes de anexión de zonas de Cisjordania por parte de Israel, después de que el eurodiputado del PP, Antonio López-Istúriz, quitara hierro al asunto y criticara la "obsesión" de Podemos con Tel Aviv.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Próximo, Borrell ha respondido al cuestionamiento desde las filas del PP, asegurando que el proyecto anexionista es real y que la diplomacia europea está centrada en evitar pasos unilaterales del gobierno de coalición israelí.

"Estamos intentado que no ocurra, pero claro que sabemos los planes de Israel. Forman parte del acuerdo de coalición y me lo han explicado ministros en vivo y en directo", ha contestado el jefe de la diplomacia comunitaria. "Saberlo, lo sabemos. No hagamos la política de avestruz", ha instado Borrell en su réplica a López-Isturiz.

Así, ha reiterado que la mayoría de los Veintisiete estados miembro considera los planes de Israel contrarios al Derecho internacional y está a favor de responder a este proyecto. En la capital comunitaria defienden tomar medidas acordes a los pasos que vaya dando Israel, por lo que, por el momento, siguen de cerca los movimientos en la zona ante el inminente proyecto previsto a partir de julio que amenaza con generar un terremoto político en la región.

Esta reflexión de Borrell ha llegado después de que el eurodiputado 'popular' quitase hierro a los planes israelíes y atribuyese el debate parlamentario celebrado este jueves a una "obsesión" de partidos de izquierda como Podemos.

"Me pregunto qué hacemos aquí y si este Parlamento tiene dotes de 'nostra damus' y nos adelantamos sobre un tema, el de Israel, que no ha sucedido. Estamos aquí convocados por la ultraizquierda y los comunistas", ha asegurado en su intervención López-Istúriz, para quien, los planes de Israel para anexionarse partes de Cisjordania son meras "declaraciones electorales".

López-Istúriz ha defendido que no tiene sentido que el Parlamento Europeo debata sobre una cuestión que todavía no se ha concretado. "Podremos hacerlo una vez que suceda esa supuesta anexión", ha dicho, atacando directamente a la eurodiputada de Podemos, Idoia Villanueva, por su "obsesión" con Israel.

Posteriormente, el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha reprendido al parlamentario 'popular' asegurando que la Eurocámara y la UE tratan de evitar una vulneración del Derecho Internacional. "Queremos discutirlo ahora porque no queremos que ocurra. Quizás no le interese mucho proteger las normas internacionales pero a una mayoría de la Cámara y de los países de la UE sí le interesa", ha subrayado en respuesta al eurodiputado 'popular'.

La liberal francesa y presidenta de la comisión de Defensa, Natalie Loiseau, se ha mostrado a favor de la amistad con Israel pero ha pedido que usen su fuerza para alcanzar la paz. "Como son fuertes, deben ser justos. El papel de un amigo no es callarse sino alertar a quien corre el peligro de equivocarse", ha dicho sobre la anexión.