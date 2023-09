Borrell elude pronunciarse sobre la ley de amnistía: "El candidato es Feijóo y ya tendré tiempo de fijar posición"

Recuerda que los ciudadanos pueden dirigirse en catalán, euskera y gallego a la Eurocámara gracias a él

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha eludido entrar en el debate sobre la ley de amnistía que estaría preparando el Gobierno para conseguir el respaldo de los independentistas catalanes a la eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, esgrimiendo que ahora el candidato es el presidente del PP, Alberto Núnez Feijóo.

"Ahora hay un candidato que es Feijóo, después vendrán otros y tiempo tendré de fijar mi posición", ha respondido a un grupo de periodistas españoles durante un encuentro en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

"No quiere decir que el tema no me concierna o preocupe", ha puntualizado, esgrimiendo el cargo que ostenta a nivel europeo y también el lugar en el que se estaba produciendo su intervención. "No soy un expolítico que puede expresar sus opiniones en cualquier momento y lugar", ha rematado.

Por otra parte, ha asegurado que ni en la Comisión ni en su entorno ha escuchado "ningún comentario" sobre las negociaciones en curso con los independentistas catalanes, en particular con Junts cuyo dirigente Carles Puigdemont ha asistido al Pleno de este martes, más allá de "algunas preguntas sobre lo que pasa es España".

Borrell las ha enmarcado en el interés por conocer cómo se puede formar gobierno en España, país que actualmente ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE. "No he percibido ni me han transmitido ninguna otra consideración", ha añadido.

USO LENGUAS COOFICIALES EN LA UE

Tampoco ha querido terciar en lo que se refiere a la petición del Gobierno español de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la UE y la petición previa en este mismo sentido, formulada hace un año, para que pudieran usarse en los Plenos de la Eurocámara.

Aquí, se ha limitado a recordar que cuando él era presidente del Parlamento europeo ya se llevó esta cuestión. Entonces, ha recordado, los grupos parlamentarios la rechazaron pero se planteó que al menos los ciudadanos pudieran dirigirse en las tres lenguas cooficiales a la Eurocámara y ser respondidos de la misma manera.

"Se votó y hubo un empate y yo, con mi voto de calidad como presidente, deshice a favor de que se pudiera dirigirse por escrito" en catalán, euskera y gallego. "Lo que se pudo conseguir se hizo gracias a mi voto de calidad", ha subrayado, bromeando con ponerse "esta medalla".