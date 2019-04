Borrell dice que Torra "va a piñón fijo" pero "la comunidad internacional no le hace ningún caso"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este martes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "va a piñón fijo" con sus denuncias contra la Justicia española y sus llamamientos a una mediación internacional, pero que "la comunidad internacional sigue sin hacerle ningún caso".

"Tenemos que acostumbrarnos a que seguirá haciéndolo, pero esto no es un juicio político, España es un Estado de Derecho, (el juicio) se hace con todas las garantías y toda la publicidad", ha dicho Borrell a su llegada a un debate sobre las relaciones entre la UE y Estados Unidos. "Estos llamamientos a la comunidad internacional no tienen eco, nadie le escucha y nadie le hace caso pero él seguirá diciéndolo", ha añadido.

Preguntado por el debate electoral mantenido el lunes por cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno, el ministro ha rechazado "interpretar, corregir ni complementar" las palabras de Pedro Sánchez cuando Pablo Casado y Albert Rivera le emplazaron a descartar un indulto a los políticos que están siendo juzgados por el proceso independentista. Sánchez dijo que, con el juicio en marcha, no cabe un indulto preventivo ni tampoco una negación preventiva del indulto.

En cambio, sí ha querido lamentar que en el debate se dijeran cosas que "no son ciertas", subrayando que el Gobierno no acordó, ni siquiera "tomó en consideración", los "famosos 21 puntos de Torra". "Todo el mundo sabe que eso no es cierto", ha remarcado.

Así, ha tildado de "un poco lamentable que se planteen acusaciones de este tipo, que no se corresponden para nada con la realidad", porque "el debate debe ser sobre los hechos" y no tiene sentido debatir "sobre cosas que no se han producido".