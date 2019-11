Borrell dice que PSOE negocia con ERC porque el PP no facilita la investidura

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este viernes que si el PSOE está negociando con ERC es porque el PP "no quiere de ninguna manera" facilitar la investidura de Pedro Sánchez y ahora lo que están discutiendo es "a qué precio".

En declaraciones a Onda Cero, Borrell ha responsabilizado así al partido de Pablo Casado de que los socialistas se hayan visto obligados a negociar la investidura con ERC pese a que su "nacionalismo irredento" esté en "las antípodas de una postura progresista".

Para Borrell, resulta obvio que "la aritmética es la que es y, si no se quieren repetir las elecciones, hace falta que alguien se abstenga"; por eso, "si el PP no lo quiere hacer habrá que buscar a ver lo quiere hacer algún otro; no le busquemos tres pies al gato, es lo que hay", ha dicho.

Así, lo que se está discutiendo ahora es "a qué precio" se logra la investidura y ha apuntado que si finalmente el PP estuviera dispuesto a facilitarla "sería otra alternativa, y cuando hay alternativa los precios bajan".

El ministro, no obstante, se ha mostrado convencido de que ERC "hará lo que le parezca conveniente a ella; no lo hará por hacerle un favor a España sino porque considere que no le perjudique a sus perspectivas electorales en Cataluña".