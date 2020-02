Borrell descarta "plazos estrictos" en el mecanismo de resolución de disputas del acuerdo nuclear

Anuncia que viajará a Washington este viernes en medio de los esfuerzos por preservar el acuerdo

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha puesto de manifiesto este martes que los países europeos que activaron el mecanismo de disputa del acuerdo nuclear no buscan acabar con el pacto, sino dar espacio a la negociación, a este fin están posponiendo los plazos para evitar llevar el asunto ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "La voluntad no fue empezar el mecanismo para acabar con el acuerdo, sino para mantenerlo vivo", ha señalado.

En declaraciones en Irán tras verse con las autoridades del país, ha explicado que no hay noticias sobre el mecanismo de resolución de disputas solicitado por Francia, Alemania y Reino Unido a mediados de enero. Es más, ha indicado que no lo activaron para ir directamente al Consejo de Seguridad de la ONU y que no se trabaja con los "plazos estrictos".

El mecanismo de disputa establece una serie de rondas de diálogo tras las cuales, si no se logra un entendimiento, se eleva la disputa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que podrían precipitar el final del acuerdo.

"He tenido oportunidad de hablar con ellos y todos insisten en que esto no estaba orientado a acabar con el pacto, sino en mantenerlo vivo y dar tiempo a negociar. Todos han acordado posponer los plazos, que estrictamente señala que en 15 días se revisa la situación", ha añadido, sobre el 'impasse' actual.

En todo caso, Borrell defiende que los plazos se pueden extender y que esa es precisamente su intención como coordinador a fin de que se puedan extender los contactos entre las partes y generar ese clima de confianza que quiere promover. "Es lo que vamos a hacer para ver si podemos comprometernos con el acuerdo y, mientras, continuar con la evaluación de la agencia nuclear", ha argumentado Borrell, quien, en paralelo, ha puesto de manifiesto que el Organismo Internacional de Energía Atómica es la única entidad que debe verificar las cuestiones técnicas del acuerdo.

"Nosotros esperamos pasos positivos en el lado nuclear, y los iraníes esperan por su lado pasos positivos en el lado económico. En eso es en lo que vamos a estar trabajando las próximas semanas", ha resumido el Alto Representante de la Unión.

VIAJA A EEUU EL VIERNES

En su encuentro con la prensa en Teherán, Borrell ha aprovechado para reivindicar su labor de mediador entre las partes con el fin de salvaguardar el acuerdo y ha anunciado que viajará a Estados Unidos en el marco de esta estrategia.

"No podemos hablar de estabilidad sin hablar con Irán, pero también he mantenido contactos con Arabia Saudí, Irak y Jordania y el próximo viernes estaré en Washington", ha anunciado el jefe de la diplomacia europea, quien ha reiterado que estos esfuerzos buscan promover la estabilidad en la región.