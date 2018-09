Borrell critica el "todo vale" de los partidos y la prensa contra Sánchez

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha criticado hoy las formas del "todo vale" que ciertos partidos políticos y medios de comunicación han utilizado para "calumniar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su tesis doctoral.

En el acto de presentación de la candidatura de Óscar Puente a la reelección como alcalde de Valladolid en los próximos comicios municipales, el ministro ha argumentado que en el actual mundo global cada vez hay "más información, pero menos conocimiento", a causa de estas "noticias falsas" que pretenden "influir" en la opinión pública a base de "invenciones".

En este sentido, Borrell ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos para "separar el ruido mediático" que interfiere en este "bombardeo de información", que ha hecho que gobernar "cada vez sea más difícil", pues la inmediatez requiere en la actualidad de "respuestas más veloces", como en el caso de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, ha sentenciado el ministro.

En estas mismos términos se ha expresado el propio alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha criticado los límites "hasta donde están dispuestos a llegar" determinados "grupos de poder" que "manipulan" a sus "medios de comunicación bastardos", que cultivan el género de "basura ficción".

Por todo ello, el también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha exigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "rectifique" y a su homólogo del PP, Pablo Casado, que "enseñe sus trabajos de máster o que se vaya para casa".

Unas críticas a los líderes del PP y de Cs que también ha compartido el secretario general socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, quien también ha acusado a Rivera y a Casado de hacer "trumpismo" y ser "poco leales", al querer "derribar a toda costa" al "Gobierno legítimo" del PSOE.

Al margen de este asunto que ha ocupado la actualidad política a nivel nacional en los últimos días, el ministro de Exteriores ha centrado gran parte de su discurso en abordar el "principal reto" que ahora mismo tiene Europa: los nacionalismos y el "problema de identidad".

Es esta una cuestión que "históricamente ha sido adueñada por la derecha" y que ahora vuelve a las agendas europeas "enmascarada" en las cuestiones referidas a la llegada de inmigrantes a las costas europeas.

En este sentido, Borrell ha manifestado que en España, "nos guste o no, debemos asimilar a parte de los inmigrantes, aunque no a todos, pues no caben", ha expresado el ministro de Exteriores, quien se ha mostrado partidario de priorizar a aquellos inmigrantes que demanden asilo político.

Y esta es una actitud a emprender "no solo por motivos morales", sino también por "motivos prácticos", ya que España es un país con una baja natalidad y un progresivo envejecimiento de la sociedad y "necesita" de la llegada de esta gente, aunque los "partidos de derechas" quieran "infundir el miedo" de que con estas migraciones "perderemos nuestra identidad".

No obstante, Borrell ha clamado ante las decenas de asistentes al acto que él conserva "intacta" su identidad como "catalán, español y europeo", algo que se niega a que nadie "le ponga en cuestión", pues la meta final de estos nacionalismos es hacerse "cada vez más pequeños en sus propias fronteras", y esto está "reñido con cualquier tipo de progreso".

Finalmente, el ministro también ha reconocido que uno de los retos que se presentan en política es "luchar contra la corrupción", algo que en Argentina están haciendo "buscando dinero enterrado en la Pampa", algo que en su opinión también se podría hacer en "algún valle de los Pirineos" de camino a Andorra, donde "ciertas familias" han ocultado su patrimonio, ha sentenciado Borrell en referencia al clan de los Pujol.