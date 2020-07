Borrell aboga por "convivir" con el virus al no poder parar la economía mundial con un confinamiento absoluto

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha abogado este lunes por aprender a "convivir" con el virus encontrando un "equilibrio" entre las exigencias sanitarias y económicas, por considerar que no se puede parar la economía mundial "encerrándonos todos en nuestras casas y cada país en sus fronteras".

Borrell ha indicado que, si bien Europa ha conseguido "doblegar la curva" de contagios del coronavirus, gracias a "un confinamiento masivo" que ha sido posible por las "redes de protección social" y la "sociedad organizada" que hay en el viejo continente, los europeos aún no pueden "cantar victoria".

"Cuidado, porque en muchas partes del mundo eso no está pasando así. Al contrario, está creciendo exponencialmente y en algunos continentes, como África, puede ser más grave de lo que pensábamos", ha dicho en el foro 'El papel de la UE en un mundo postcoronavirus' celebrado el marco del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial.

Así las cosas, Borrell ha considerado que "nadie puede considerarse a salvo si el vecino no lo está porque, a no ser que nos encerremos, el vecino querrá venir y nosotros querremos ir a casa del vecino". "Por tanto, el virus transitará con nosotros y, como no podemos parar la economía mundial encerrándonos todos en nuestras casas y cada país en sus fronteras, hay que convivir con el virus", ha defendido.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea ha subrayado al mismo tiempo que incluso en este contexto de convivencia con la COVID-19 hay que procurar encontrar "un equilibrio entre las exigencias sanitarias y las exigencias económicas".