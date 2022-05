Borràs replica a Aragonès que en la defensa del catalán "no valen excusas y no valen rebajas"

Quiere "confiar" en que habrá un acuerdo para blindar el catalán

La líder de Junts y presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha replicado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "no sirven excusas y no sirven rebajas" en defensa del catalán ante la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de aplicar el 25% de castellano en las aulas.

Lo ha dicho este viernes en una entrevista de Ser Catalunya, recogida por Europa Press, en respuesta a las declaraciones del martes del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que dijo que en defensa de la lengua catalana "no valen excusas" y apostó por lograr un consenso lo más amplio posible.

Para Borràs, la sentencia del 25% es de carácter político y, por tanto, ha defendido poner al servicio todas las herramientas para evitar su aplicación: "¿Intentar buscar una forma de plantarle cara? Sí ¿Una manera de colaborar? No".

Borràs ha defendido la posición de Junts de no modificar la Ley de Política Lingüística, como plantearon inicialmente el PSC, ERC y los comuns, y un pacto al que inicialmente se sumó Junts pero finalmente se descolgó.

Ha considerado que un consenso a cuatro sobre el catalán no es un consenso con toda la sociedad --en sus palabras-- y ha apostado por que la posición que se adopte sea de máximo consenso posible: "Estamos obligados a estar pendientes de todos. Hay un abuso jurídico permanente. Queremos el máximo consenso; estamos hablando como si Plataforma per la Llengua quisiera obstaculizar".

"Estamos trabajando muy intensamente. Y por tanto (un consenso) no de cuatro si no quizás puede ser de cinco más tres. Es decir, el más amplio apoyo hará que esta propuesta sea la más sólida y la que no genere la alarma social que sí que generó una propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística", ha añadido.

Preguntada por si ve cercano este acuerdo, ha dicho que quiere "confiar" que sí y ha apostado por trabajar en un cuerpo legislativo que proteja el modelo de escuela catalana y el catalán.

CONGRESO DE JUNTS

Sobre el próximo congreso de Junts ha reconocido que hay diferencias en el sí del partido, aunque las defiende ya que asegura que "Junts es un partido que Puigdemont quiso que fuese una lista de país, con diferencias que están y se reivindican".

"Hay gente que viene de un aspecto amplísimo. El acuerdo al que llegamos el conseller (Jordi) Turrull y yo quiere mostrar esta transversalidad y riqueza ideológica que busca conseguir lo que en octubre de 2017 se planteó como un acto de autodeterminación como es el 1-O", ha explicado.

UN AÑO DE GOBIERNO DE ARAGONÈS

Con respecto al año de gobierno de Pere Aragonès, Borràs ha evitado hacer un balance, ya que defiende que "se tiene que hacer a partir de los acuerdos que se cerraron y ver el nivel de cumplimiento y dónde se está en este punto".

Ha lamentado que se apostó por la mesa de diálogo "que no ha dado resultados" y ha pedido ser rigurosos y ver qué objetivos se han cumplido en cada Conselleria.