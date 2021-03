Borràs, pendiente de ERC para iniciar la ronda de contactos de investidura

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, está pendiente de que ERC constituya su grupo parlamentario -es la única fuerza de la cámara que aún no lo ha formalizado- para iniciar la preceptiva ronda de consultas para proponer un candidato a la investidura como presidente de la Generalitat.

Borràs ha visitado este jueves a los líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners, seis días después de haber sido elegida presidenta del Parlament, y a la salida ha justificado por qué aún no ha activado la ronda de consultas con los líderes parlamentarios catalanes, previa al debate de investidura.

De acuerdo con el reglamento del Parlament, el debate de investidura debe celebrarse como muy tarde el viernes 26 de marzo, y le corresponde a la presidenta de la cámara proponer a un candidato que reúna los apoyos suficientes para ser investido president.

No obstante, Borràs aún no ha iniciado esos contactos formales: "No he podido comenzar esta ronda de consultas entre otras cosas porque aún no están constituidos todos los grupos parlamentarios".

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe han indicado que solo queda por constituir el grupo parlamentario de ERC, que dispone de 33 diputados y que sigue negociando con JxCat y la CUP para hacer posible la investidura de Pere Aragonès.

Cuando todos los grupos estén constituidos, ha asegurado Borràs, se iniciará "la ronda de consultas, tal y como marca el reglamento" de la cámara, que además "indica claramente que el día 26 debería poder hacerse este debate si hay candidato que disponga del apoyo" necesario.

"En el caso de que haya este apoyo para alguno de los candidatos, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento", ha señalado. EFE

