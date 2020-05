Borràs se muestra "sorprendida" por el pacto Ejecutivo-ERC y avisa: Los acuerdos de partido no son acuerdos de gobierno

La diputada de JxCat Laura Borràs se ha mostrado "sorprendida" por el pacto al que han llegado ERC y el Ejecutivo central para la abstención del grupo republicano en una nueva prórroga del estado de alarma y ha avisado que los acuerdos "de partido no son acuerdos de gobierno".

Así se ha pronunciado la parlamentaria de Junts justo después de conocerse los detalles de esta negociación entre el Gobierno y ERC que permitirá a Cataluña y el resto de CCAA participar en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, entre otras cosas.

Para Junts, este acuerdo es "muy insuficiente" y, si bien ha aclarado que puede ser "legítimo" para los republicanos, a Borràs le "sorprende" que después de la actuación del Gobierno central respecto a la gestión del coronavirus con el mando único, se puedan continuar "haciendo acuerdos que son insuficientes para Cataluña".

"Son acuerdos que no tienen contraprestaciones y nos hacen temer que sean a cambio de nada, sobre todo cuando el Gobierno de Sánchez ha perdido toda su credibilidad escondiendo anteriores pactos", ha apuntado la diputada de Junts.

Asimismo ha aclarado que este acuerdo "de partido" no es un acuerdo de gobierno y por lo tanto si los puntos no están consensuados, "no comprometen" a la Generalitat a realizarlos.

Respecto a los puntos concretos de la negociación, la diputada de Junts ha asegurado que se tratan temas que ya "pertenecían" a la Generalitat de Cataluña, como es el caso por ejemplo de la gestión de las ayudas europeas. Según ha explicado, existe una comisión específica para ver cómo se van a distribuir estos fondos que ha anunciado Europa.