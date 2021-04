Borràs mantiene que "nadie ha censurado" a Cuevillas por tener una opinión distinta a Junts

No se considera investigada por corrupción y descarta dimitir por el reglamento del Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha mantenido este lunes que "nadie ha censurado" al diputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas por tener una opinión distinta a la del partido, y que él presentó su renuncia a la Mesa porque entendió que no debía estar en este órgano después de afirmar que no era partidario de arriesgarse a condenas por desobediencia en votaciones simbólicas.

En una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, la también dirigente de Junts ha dicho que la decisión de Cuevillas de no votar a favor de la delegación de voto del diputado Lluís Puig, en Bélgica, generó riesgo de "turbulencias" en el espacio independentista.

"Es una cuestión de coherencia con lo que se debe hacer en el Parlament y qué no se puede hacer porque el Parlament no es libre. ¿Por qué nos tenemos que plantear si vale o no la pena? Para mí, defender el voto de un diputado vale la pena", ha añadido, sobre las decisiones del órgano rector de la Cámara y después de una legislatura en la Junts criticó al predecesor de Borràs, Roger Torrent, por evitar tramitar resoluciones con efecto simbólico que podrían comportar consecuencias penales sobre los miembros de la Mesa.

Según ella, cuando "el Estado español ha querido hacer daño, ha apuntado hacia el Parlament", ante lo que ha defendido tomar decisiones para defender las instituciones catalanas y la inviolabilidad parlamentaria desde la Presidencia de la Cámara.

REGLAMENTO

Borràs también ha asegurado que no se considera investigada por corrupción por el supuesto fraccionamiento de contratos durante su etapa como directora del Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por lo que descarta dejar su escaño en el Parlament en aplicación del artículo del reglamento que obliga a dimitir a los procesados por este tipo de delitos.

"Que nadie tema por el 25.4 [del reglamento] en relación con Laura Borràs, porque Laura Borràs no se siente interpelada por este artículo ni ha propuesto ninguna reforma del reglamento", ha afirmado.

Ha atribuido su procesamiento al "lawfare" y ha defendido que, en todo caso, será la comisión encargada de las reformas del reglamento del Parlament la que estudiará si modificar este artículo, que considera que no protege la presunción de inocencia.

Preguntada por si Junts ha propuesto ya esta iniciativa, ha dicho: "No se ha propuesto. Aún no están ni constituidas las comisiones. Cuando se constituyan, los grupos políticos serán los que decidirán sobre lo que hace falta o no trabajar".

NEGOCIACIONES DE GOVERN

En el marco de las negociaciones de investidura, ha deseado que los partidos independentistas lleguen a un pacto de legislatura para formar un Govern en el que vería "extraño" que no estuviera Junts.

"La misma gente que ahora pone prisas a los partidos para que haya un Govern seguramente en el primero de los estorbos que pueda aparecer pediría explicaciones sobre por qué no se ha hecho un buen acuerdo", ha añadido.

Sobre el Consell per la República (CxRep) ha asegurado que no entiende que "pueda ser un escollo para ninguna negociación", y que esta entidad representa el 1-O y tiene una función distinta a las de las instituciones y los cargos electos.

Preguntada por la postura de ERC ante el CxRep, ha dicho: "No entiendo por qué tiene tantas reticencias. El reconocimiento del presidente legítimo es un reconocimiento mayoritario, lo vimos en actos como el de Perpignan", ha dicho en referencia al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

REFERÉNDUM

Preguntada por si habrá otro 1-O esta legislatura, ha sostenido que "si depende del Estado español, es evidente que no" y que el independentismo ya celebró un referéndum unilateral el octubre de 2017.

Por otro lado, ha afirmado que no ve posible que se celebre un referéndum sobre la independencia acordado, "una criatura mitológica", y preguntada por cuál es entonces la apuesta de Junts ha dicho que es defender el resultado electoral con mayoría independentista en el Parlament y escuchar a la ciudadanía.