Borràs llena el Ateneu en un acto en su defensa junto a Quim Torra

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha congregado a más de 300 personas en el Ateneu Barcelonès en un acto para apoyarla que ha contado con la presencia del expresidente de la Generalitat Quim Torra, ante la causa por presunto fraccionamiento de contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs ha intervenido en el acto para dar las gracias a los asistentes y ha leído unos versos del poema "yo me alzo" de la escritora estadounidense Maya Angelou: "Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras, puedes aventarme al fango y aún así, como el polvo me levanto".

Torra ha sido el encargado de dar paso a Borràs, en un discurso en el que ha señalado que la presidenta del Parlament "se defiende sola" y en el que ha dicho que lo que más le duele es que le caiga encima la palabra "corrupta" y que haya "una sombra de duda sobre su honorabilidad": "Es lo más injusto del mundo".

"Si no aprendemos que una cloaca será siempre una cloaca no saldremos adelante nunca en este país", ha indicado el expresident.

A través de un vídeo grabado desde la casa de Francesc Macià en Prats de Mollò (Francia), el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha trasladado su apoyo a Borràs ante la "persecución" de la que es "víctima" y que tiene por objetivo "eliminar a disidentes políticos".

En la fila cero del acto en el Ateneu Barcelonès estaban el expresidente de la Generalitat Quim Torra; el secretario general de JxCat, Jordi Turull; los vicepresidentes del partido Francesc de Dalmases y Aurora Madaula, así como el líder del grupo parlamentario, Albert Batet, y el secretario de organización, David Torrents.

El exconseller de Cultura Ferran Mascarell ha recordado que fue él quien propuso a Borràs dirigir la ILC y ha señalado que no se cree "lo que dicen jueces de parte y policías que investigan cuando no toca": "La judicialización se ha producido como política de Estado. No podemos aceptar que haya uno más".

En el acto también se ha proyectado un vídeo en apoyo a Borràs en el que ha intervenido el exconseller de Cultura Lluís Puig, y los exresponsables de la ILC Margarida Aritzeta y Joan Elies Adell.

Entre las figuras del mundo de la cultura que han trasladado el apoyo a Borràs en el acto figuran Maria del Mar Bonet, Pere Camps, Anna Maria Vilalloga, Borja Penalba, Rosa Fabregat, Biel Mesquida, a través de un vídeo, y Maria Antònia Massanet y Vicenç Altaió, de manera presencial.

En declaraciones a la prensa tras el acto, Borràs ha asegurado que las cuestiones políticas "se resuelven políticamente en el Parlament", en relación a la posible aplicación de un artículo del reglamento de la cámara catalana para la suspensión de sus derechos como diputada.

También se ha referido a la decisión de la Mesa del Parlament de mantener el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig: "Hemos mantenido su derecho a la participación política y su derecho a la representación política".

Sobre el hecho de que no haya asistido ningún miembro del Govern al acto ni tampoco el expresidente de la Generalitat Artur Mas -que sí firmó el manifiesto en apoyo a la presidenta-, Borràs ha pedido "no ver ausencias que no existen" y ha indicado que ha pedido a los consellers que no abandonen sus agendas políticas para asistir "a un acto privado".