Borràs (JxCat), tras la muerte del padre de Puigdemont: "Este es el rostro más terrible de la represión"

Los presentes en el mitin de JxCat guardan un minuto de silencio en su recuerdo

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha advertido este miércoles de las consecuencias que conlleva para las familias de los que viven fuera de España por el 1-O tras la muerte del padre del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Este es el rostro más terrible de la represión. Que un hijo no pueda despedir a su padre en su última despedida, que un padre no pueda tener a un hijo para decirle su último adiós. Esto no lo olvidaremos nunca", ha lamentado en un mitin de JxCat en Girona en el que finalmente Puigdemont no intervendrá por videoconferencia desde Bruselas.

Borràs ha recordado que se trata de la tercera muerte de familiares de "los represaliados en el exilio" tras la del hermano del exconseller Toni Comín y la del padre del exconseller Lluís Puig.

El millar de personas presentes en el Palacio de Congresos de Girona han guardado también un minuto de silencio en recuerdo del padre del expresidente de la Generalitat.

En el acto también está previsto que intervenga el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien, en un mensaje en su perfil de Twitter, ha manifestado que esta muerte se hace "más profunda por la injusticia del exilio y la distancia forzada".