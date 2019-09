Borràs (JxCat) pide dar estabilidad al Govern y no poner en peligro la mayoría actual

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha rechazado adelantar las elecciones catalanes y ha pedido procurar la estabilidad del Govern y conservar la mayoría actual en vez de ponerla en peligro con otros comicios: "¿Estamos seguros de que será mayor, esta mayoría?".

"Además, si se está buscando estabilidad en el Gobierno español, ¿por qué buscamos inestabilidad en el Govern?", ha dicho en una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press.

Al preguntársele si ella sería candidata a la Generalitat si hubiera elecciones, responde irónicamente y sonriendo: "Yo no le hecho ningún daño a usted. No sé por qué usted me quiere tan mal ahora con esta pregunta".

En cuanto a la reacción a una sentencia del 1-O condenatoria, ha dicho que "se tiene que responder en la calle pero también en las instituciones".

Y se refiere al voto de la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) en el Congreso: afirma que el 'no' de JxCat no se moverá mientras Sánchez no se mueva respecto a Catalunya; y advierte a ERC sobre la posibilidad de que facilite la investidura: "Tengo muy presente a Rosa Parks: 'Cuanto mejor nos portábamos, peor nos trataban".