Borràs (JxCat) niega haberse embolsado "un solo céntimo de dinero público"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado este jueves que no se ha embolsado "ni un solo céntimo de dinero público" y ha denunciado la "presunción de culpabilidad" con la que, a su entender, se está enfocando su caso desde las instancias judiciales.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros desde la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017, cuando ella la dirigía.

"Yo sé lo que yo he hecho, y yo no me he embolsado ni un solo céntimo de dinero público como se quiere hacer ver, de ninguna manera", ha recalcado.

Y ha añadido: "Las personas que han trabajado conmigo han trabajado con honestidad".

Borràs ha denunciado que aún no ha recibido "ninguna notificación sobre este escrito" del fiscal que ha trascendido públicamente y ha reclamado la "nulidad de un procedimiento que tiene una motivación política" y que es "una investigación prospectiva", en la que han sido "vulnerados" sus derechos, ha dicho.