Borràs (JxCat) dice que Sánchez ha incorporado a UP "al marco mental del 155"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha afirmado sobre el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos que lo único que ha cambiado con respecto a meses atrás es que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "ha conseguido incorporar a Unidas Podemos (UP) al marco mental del 155".

En unas declaraciones en el Parlament, Borràs ha indicado que el preacuerdo de gobierno "evidencia que hemos vivido una estafa y que la irresponsabilidad de Pedro Sánchez es mayúscula, porque para llegar a esto no hacía falta ir a unas nuevas elecciones".

"Parece ser -ha apuntado- que en seis horas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (UP) han podido resolver lo que no pudieron en seis meses, con el agravante de que las elecciones han costado 136 millones de euros, con lo cual esperamos que el presidente en funciones dé explicaciones y que pida disculpas".

Según la portavoz de JxCat en el Congreso, a su formación le ha "preocupado extraordinariamente" el punto número 9 del preacuerdo en el que se habla de Cataluña". "Ahora que Cs ha vivido una debacle electoral -ha dicho-, vemos cómo UP compra el discurso de Cs, que es aquel que dice que hay una crisis de convivencia en Cataluña".

"Este es el discurso del 155, porque hasta ahora sólo lo mantenían los partidos del 155, pero parece que UP se suma al mismo, lo que nos parece grave, porque mientras no se comprenda que no hay un problema de convivencia, sino del Estado español con respecto a Cataluña, no se podrá solucionar", ha continuado.

Sobre el sentido del voto de JxCat en una investidura de un gobierno PSOE-UP, después de que su formación votara en contra el pasado mes de julio, Laura Borràs se ha limitado a señalar que durante la campaña electoral las tres formaciones independentistas dijeron que "con este Pedro Sánchez no se puede dialogar".

"Pues bien, estamos ante el mismo Pedro Sánchez, con la única diferencia de que ahora ha incorporado a UP al marco mental del 155", ha afirmado la portavoz de JxCat.