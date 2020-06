Borràs (JxCat) asegura que si deja el escaño daría "el mensaje de que la represión funciona"

Defiende que en el suplicatorio "no se vota sobre la inocencia" sino sobre si habrá un juicio justo

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado que, si deja el escaño por la investigación del Tribunal Supremo por su gestión durante su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), daría "el mensaje de que la represión funciona".

"Si lo que hago es permitir que esta voluntad se cumpla, ¿qué le decimos a las cloacas del Estado? Continuad haciéndolo porque es efectivo. El efecto es que esta persona se aparta. El mensaje es: adelante, la represión funciona", ha defendido en una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

El Tribunal Supremo ha pedido un suplicatorio al Congreso para poder investigarla por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la ILC, y Borràs ha defendido su inocencia y los hechos no se han probado ni demostrado.

"NO VOTAN LA INOCENCIA"

La portavoz de JxCat ha destacado que en el suplicatorio los diputados "no votan sobre la inocencia o culpabilidad, sino sobre si la persona estará en disposición de obtener un juicio justo", y ha subrayado que para impedir un juicio sin garantías se debe votar que no al suplicatorio.

Ha asegurado que ella ha acompañado a los políticos independentistas "sean del partido que sean" cuando han ido a juicios y no se ha creído las acusaciones de corrupción que les imputaban, y ha explicado que en privado la CUP le había sugerido que dejase su escaño, pero ella no lo hará porque se debe a sus votantes y tiene la conciencia tranquila, en sus palabras.

Borràs ha sostenido que no pide a nadie que vote en contra del suplicatorio: "Sé lo que pienso que se debería votar: si tendré un juicio justo. Cada organización política decide", al ser preguntada por si ha reclamado el voto negativo a ERC y la CUP.

"La justicia española es más española que justicia", ha afirmado Borràs, que ha defendido que este caso comenzó con una jueza a la que ha acusado de prevaricar, de no tener indicio de delito y de investigarla para construir un delito, ha dicho textualmente.

Ha insistido en que hay dos informes que demuestran su inocencia, uno de los Mossos d'Esquadra y otro de la Sindicatura de Cuentas: "Hay estos mecanismos externos que demuestran que no hay ningún delito".

SIN NOTIFICACIÓN Y EN FASE 0

También ha criticado que el Supremo no le haya notificado ni a ella ni a sus abogados la petición del suplicatorio al Congreso y ha opinado que esta manera de funcionar "genera una indefensión jurídica máxima".

Ha reprochado que este trámite llegó al Congreso en fase 0 de desconfinamiento y en pleno estado de alarma, y que ha tenido que presentar alegaciones sobre un texto "que no conoce", tras lo que ha destacado que solicitó comparecer a puerta abierta pero no se le permitió.

Sobre los mails que la Guardia Civil aporta como prueba, Borràs ha asegurado que no los ha escrito, que no los tiene y que solo los ha visto publicados: "Me puedo hacer responsable del trabajo que he hecho. A ellos no les hace falta demostrar ni el trabajo que he hecho", ha censurado Borràs.