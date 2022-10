Borràs (JxCat) apuesta por salir de un Govern sin "legitimidad democrática"

La líder de JxCat, Laura Borràs, ha anunciado públicamente que es partidaria de romper la coalición del Ejecutivo catalán, por "responsabilidad, coherencia y respeto a los afiliados" y porque el actual gobierno de Pere Aragonès "no avanza nacionalmente" y no tiene "legitimidad democrática".

Horas antes de que arranque la consulta a la militancia de Junts per Catalunya para decidir si esta formación sigue o no en el Govern de Pere Aragonès, la presidenta del partido ha dejado clara su postura en dos mensajes a través de Twitter.

"Por responsabilidad, por coherencia y por respeto a los afiliados y votantes de JxCat y a todos los votantes independentistas del 14F, votaré 'no' a quedarnos en un gobierno que hemos certificado que no avanza nacionalmente y, por lo tanto, tampoco garantiza nuestro progreso como sociedad", ha expuesto.

JxCat, ha añadido, tiene ahora "dos opciones": "Quedarse y quedarnos atrapados en un gobierno que ha decidido no liderar la independencia; o tomar la determinación de ofrecer un proyecto libre para volver a encarrilar a Cataluña en el camino del mandato del 1 de octubre. Las dos cosas al mismo tiempo no son creíbles".

Los dos tuits han ido acompañados de mensajes de audio de Borràs dirigidos a la militancia, en los que incrementa sus críticas a Aragonès, reprochándole que se "comprometió a culminar la independencia, pero los pasos han ido en la dirección contraria".

"Es un Govern al que no le queda legitimidad democrática, porque no puedes querer aprovecharte de unos votos y, cuando los tienes, olvidarte de los compromisos", ha afirmado Borràs, que ha acusado a ERC de "no tener intención de cumplir el acuerdo de gobernabilidad que firmó".

"Cuando un partido te expulsa de la Presidencia del Parlament o de la Vicepresidencia del Govern, ¿se puede hablar de lealtad o respeto", ha aseverado la dirigente, que ha dicho que su 'no' a seguir en el Ejecutivo es un 'sí' a Junts y a Carles Puigdemont, como también "un 'sí' a la república y al futuro".