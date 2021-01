Borràs (JxCat) afirma que continuará "firme y plantando cara" ante su investigación en el Supremo

La candidata de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha afirmado este viernes que continuara "firme y plantando cara" ante su investigación abierta en el Tribunal Supremo por un caso de su etapa al frente del Instituto de las Letras Catalanas (ILC).

En su intervención en el Encuentro Digital de Europa Press, ha asegurado que "no hay caso, no hay delito y no hay irregularidades administrativas", y ha insistido en que sólo hay causa desde un punto de vista político, según ella.

"Podría apartarme por miedo. Pero estaría dando la idea de que la represión funciona. Por ello, continuaré firme y plantando cara", y ha defendido su transparencia en esta cuestión, aunque ha admitido que puede influir en la campaña electoral para las elecciones de 14 de febrero.

Ha asegurado que no va a defender su inocencia "cuando quien le acusa no es capaz de ofrecer ni una sola prueba pericial objetiva sobre su culpabilidad", y ha calificado la situación de atropello democrático.

"A alguien se le levanta la inmunidad y, a partir de ese momento, se encargan las pruebas periciales porque antes no existían. ¿En qué otro estado de derecho se produce esto? Es un atropello democrático", ha dicho Borràs.