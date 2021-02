Borràs (Junts) a Calvo: "Mire si somos feministas que queremos que haya la primera presidenta"

Puigdemont destaca la "humillación" a Borrell porque Rusia le reprocha la situación de los presos del 1-O

La cabeza de lista de Junts a las elecciones, Laura Borràs, ha criticado este viernes que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al Govern de desatender la lucha contra la violencia machista por centrarse en la vía independentista.

"Mire si somos feministas que trabajamos para que una mujer sea la primera presidenta de la Generalitat. La mejor política de igualdad es conseguir que haya una presidenta de la Generalitat", ha exclamado en un mitin en Figueres (Girona), en el que también ha participado el expresidente catalán Carles Puigdemont, y la cabeza de lista por Girona, Gemma Geis.

Tras acusar a Calvo de banalizar y de hacer electoralismo con la lucha contra la violencia machista, ha lamentado que la vicepresidenta del Gobierno haya asegurado que sus teorías independentistas son "absolutamente trasnochadas".

"Lo dice una vicepresidenta de un Gobierno presuntamente progresista, que en pocos días ha tirado adelante medidas gracias a un partido franquista y que tiene un candidato a la Generalitat que aún no ha dicho que no aceptaría los votos de la ultraderecha para ser presidente. Esto si que es trasnochado", ha replicado.

También califica de trasnochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya elogiado "el sentido de estado de la ultraderecha, y es algo que huele a naftalina".

"Querer traer el Senado a Barcelona también es bastante trasnochado, y querer poner las manos sobre TV3 también es una propuesta trasnochada", ha avisado Borràs, que ha salido en defensa de los medios públicos catalanes.

Después de que el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, acusara a TV3 y Catalunya Ràdio de ser instrumentos de agitación pública del proceso independentista, considera que no es el más indicado para hacer declaraciones de este tipo cuando "el PSC no ha tenido ningún escrúpulo en utilizar el CIS de forma claramente electoralista, para simular que el efecto Illa no se deshincha".

TV3 Y CATALUNYA RÀDIO

Así, ha anunciado que si gobierna pedirá a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que abra de nuevo la delegación de TV3 y Catalunya Ràdio en Perpignan (Francia) así como que se refuercen las delegaciones de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares: "Nuestro marco cultural y lingüístico es el de los Països Catalans".

También ha cuestionado que los comuns alertan de la llegada de la extrema derecha, pese a que les "ha regalado alcaldías que no se han ganado con los votos", en alusión al Ayuntamiento de Barcelona.

"A mi Manuel Valls no me regala nada, me pone querellas", ha explicado Borràs, después de que el concejal de BCN Canvi en el consistorio le haya interpuesto una demanda de conciliación previa a la presentación de querella contra ella y contra el vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones catalanas, Pere Aragonès, por tacharle de 'xenófobo' y 'deportador'.

La también portavoz del Congreso ha recordado a Valls que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le condenó precisamente por deportar a personas: "Que haya elegido el día de hoy, el Día Nacional del Exilio y de la Deportación quien deportó a personas y menores, es una dramática coincidencia".

"Valls, ponga las querellas que quiera. Estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario", ha indicado.

PUIGDEMONT A BORRELL

En una intervención telemática desde Waterloo (Bélgica), Puigdemont ha avisado al PSC de que Junts no pasará página del referéndum del 1-O pese a que no les guste, y cree esto ha provocado que el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, haya pasado "uno de los episodios más vergonzosos que puede pasar un diplomático".

Todo ello después de que Borrell haya reclamado este viernes al ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, la puesta en libertad del opositor Alexei Navalni y sus seguidores detenidos en las últimas semanas, una exigencia ante la que Moscú ha respondido sacando a colación casos de brutalidad policial en Europa y la situación de los presos independentistas del 1-O en España.

"Ha tenido que pasar esta vergüenza y humillación cuando ha pretendido dar lecciones a otros. Y esto tiene consecuencias en el proyecto de la UE, que es el espacio más grande democracia y derechos que hay", ha subrayado el también cabeza de lista de Junts a los comicios, aunque no es el presidenciable efectivo.

Así, ha avisado a Borrell de que "siempre habrá alguien" que le recordará lo que hizo el Estado cuando se celebró el referéndum del 1-O.

"Cada vez que intentes dar lecciones a otros habrá alguien que se acordará de que tu Gobierno, tu partido, hizo lo siguiente: pegar a personas inocentes y pacíficas que querían votar, se destituyó un Govern elegido democráticamente, se disolvió un Parlament y se convocaron elecciones a conveniencia, se encarcelaron a líderes políticos y estatales y se persiguió a miles de personas sólo porque querían votar", ha resumido.