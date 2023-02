Borràs invoca a la justicia europea como víctima de una persecución política

La defensa de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha cuestionado la imparcialidad del tribunal que la juzga, por su ideología independentista, y ha invocado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al asegurar que forma parte de un "grupo objetivamente identificable".

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha arrancado este viernes el juicio contra Borràs, que afronta una petición de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por adjudicar supuestamente a dedo contratos a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017.

En el trámite de cuestiones previas, la abogada Isabel Elbal, que defiende a Borràs junto al letrado Gonzalo Boye, ha advertido de que la dirigente de JxCat no tendrá un "juicio justo" en el TSJC y ha asegurado que, tras ser suspendida en contra de su "voluntad" como presidenta del Parlament ya no es aforada y por tanto su causa la tendría que asumir un juzgado ordinario y no el alto tribunal catalán.

El hecho de que Borràs "sea una representante de un grupo objetivamente identificable no la priva del derecho al juez natural", ha remarcado Elbal, que de esta manera ha sacado a colación en el juicio por prevaricación y falsedad documental la reciente sentencia el TJUE que ponía límites a las extradiciones de los líderes del procés huidos de la justicia española si se demostraba que formaban parte de una minoría perseguida.

Y es más, la defensa de Borràs ha insistido en mostrar sus dudas sobre la imparcialidad el tribunal, encabezado por el presidente del TJSC, Jesús María Barrientos, ya que cree que podría verse influido por ser contrario a la "adscripción política independentista" de la acusada.

En este sentido, la defensa de Borràs, que ya trató sin éxito de apartar del juicio a Barrientos durante la instrucción del caso, ha remarcado que el presidente el TSJC ha efectuado manifestaciones en contra del procés y que la propia presidenta de JxCat hizo declaraciones en su contra en otros procesos de políticos independentistas, por lo que dudan de que ello "no influya en el ánimo" del magistrado.

"Como seres humanos no somos inaccesibles a lo que nuestro ánimo nos pueda influir a la hora de tomar decisiones", ha enfatizado Elbal, que por este motivo ha denunciado que en este juicio Borràs no tendrá a un tribunal imparcial.

CRÍTICAS A ERC

También considera la defensa de Borràs que se tendría que declarar la nulidad el procedimiento porque se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y ha puesto como ejemplo que la portavoz de ERC la trató "como culpable antes de haber sido juzgada".

Igualmente, entiende que se han vulnerado sus derechos al ser suspendida "en contra de su voluntad" como presidenta del Parlament, por lo que cree que el TSJC no es competente para juzgarla porque ya no puede ejercer sus derechos y obligaciones como diputada.

Asimismo, la defensa de Borràs ha pedido que se expulsen de la causa los correos electrónicos incriminatorios que intercambió con el también acusado Isaías H., al considerar que se obtuvieron sin la autorización judicial preceptiva para acceder desde el ordenador de su amigo al servidor remoto.