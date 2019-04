Borràs defiende a Puigdemont: "Los que no pueden vencer en las urnas intentan apartarnos"

Puigdemont y Mas piden el voto a JxCat apelando a la unidad y al 1-O

La número dos de JxCat al Congreso por Barcelona, Laura Borràs, ha criticado este jueves que PP y Cs recurran ante la Junta Electoral la candidatura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a las elecciones europeas: "Los que no pueden vencer en las urnas intentan apartarnos de las urnas".

Así lo ha manifestado en un acto en el Auditori Leandre Cristòfol de Lleida, en el que también han participado Puigdemont --con una videoconferencia en diferido--, el expresidente Artur Mas, la candidata número tres de JxCat al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, y el diputado de JxCat en el Parlament Eduard Pujol.

"Esto es gravísimo porque el presidente es un hombre libre en una Europa libre. Un juez ordenó su puesta en libertad. Lo que hizo fue positivo para él y todos los exiliados, y es el altavoz de lo que nos pasa, por eso quieren su voz silenciada", ha añadido Borràs, sobre el recurso.

"LA LISTA DE PUIGDEMONT"

Ha explicado que presentarán alegaciones y ha afirmado que el recurso más incontestable será llenar las urnas de votos de "la lista de Puigdemont", y ha ironizado con el nombre de la JEC: "Podría llamarse Junta Inquisitorial Central".

"Han intentado quitarles la libertad y también intentan que no podamos tener esta voz libre. La mejor manera de contradecirles es votar al presidente", ha sostenido en referencia a los políticos encarcelados, y ha finalizado su intervención criticando al PSOE, al que ha acusado de ser cómplice directo del 155.

A través de una videoconferencia en diferido, Puigdemont ha dedicado su intervención a Turull, de quien ha resaltado su firmeza y convicciones, y ha pedido ayuda para tener más fuerza en las Cortes: "Que nos escuchen aquellos que no nos quieren escuchar. Que nos tengan que liberar aquellos que no nos quieren liberar, que nos tengan que aguantar la mirada aquellos que no nos la aguantarán".

EL 1-O

Ha asegurado que el 28-A va de la voz del 1-O y de lo fuerte que puede ser la voz del referéndum en el Congreso y el Senado: "Si hay una cosa que especialmente les obsesiona, que no querrían ver ni en pintura, que querrían fuera del arco parlamentario, es JxCat, es Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull".

El expresidente también ha pedido convencer al máximo de personas de que votar es la forma de abordar la confrontración entre "un Estado autoritario" y un pueblo que quiere seguir siendo país, nación, república, sociedad democrática, ha dicho.

ARTUR MAS

Artur Mas ha pedido el voto por JxCat alegando que es la candidatura que más se parece a JxSí, que ha definido como la máxima expresión de unidad, y ha llamado a ir a votar el 28 de abril y no caer en el error de creer que un voto es algo insignificante.

"No les ganaremos en represión, en ausencia de diálogo, en utilización de policías patrióticas. Tampoco en acusar víctimas y personas inocentes por delitos que no existen. Pero sí les podremos ganar en la votación. En la represión no podremos, pero en la votación sí que podremos", ha aseverado.

Míriam Nogueras ha llamado a ir a plantar cara a Madrid para "vencer al Estado", y ha dicho que PP y Cs quieren apartar a Puigdemont de las elecciones europeas porque ha demostrado que al Estado se le puede vencer, en sus palabras.

El diputado Eduard Pujol ha lamentado la existencia de "un momento de excepcionalidad" y ha sostenido que no hay prosperidad económica ni bienestar sin democracia y sin libertad.