Borràs carga contra ERC, CUP y PSC por ser "cómplices" de una "guerra sucia"

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, suspendida este jueves como diputada y presidenta del Parlament, ha protagonizado su declaración más dura contra ERC, la CUP y el PSC, a quienes ha acusado de actuar como "jueces hipócritas" al apartarla y de ser "cómplices" de la "guerra sucia" contra el independentismo.

Media hora después de que la Mesa del Parlament acordara su suspensión -con los votos de PSC, ERC y CUP-, Borràs ha comparecido en el despacho de audiencias de la presidencia de la cámara, para hacer una contundente declaración, plagada de recriminaciones a las fuerzas políticas que han votado la aplicación del artículo 25.4 del reglamento parlamentario, que obliga a suspender a cualquier diputado al que se le abra juicio oral por corrupción.

"Mi suspensión solo beneficia a quienes han apostado por la guerra sucia, pero también hace cómplices a quienes la han ejecutado de manera totalmente gratuita e innecesaria", ha denunciado Borràs, en casi media hora de declaración, en la que ha dicho ser víctima de un "atropello democrático" por parte de quienes no pueden "disimular su deseo" de hacerla "desaparecer" como adversaria política.

Borràs ha acusado a ERC y CUP de no tener "otra expectativa que la autonomía ni otra motivación política que sus respectivos partidos" y les ha advertido de que, pese a estar suspendida, no dimitirá del cargo para facilitar su relevo en la presidencia del Parlament: "No renuncio, no me doblego, no me han vencido".