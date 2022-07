Borràs carga contra ERC, CUP y PSC por ser "cómplices" de la "guerra sucia"

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, suspendida este jueves como diputada y presidenta del Parlament, ha protagonizado su declaración más dura contra ERC, la CUP y el PSC, a quienes ha acusado de actuar como "jueces hipócritas" al apartarla y de ser "cómplices" de la "guerra sucia" contra el independentismo.

Media hora después de que la Mesa del Parlament acordara su suspensión -con los votos de PSC, ERC y CUP-, Borràs ha comparecido en el despacho de audiencias de la presidencia de la cámara para hacer una contundente declaración, plagada de recriminaciones a las fuerzas políticas que han votado la aplicación del artículo 25.4 del reglamento parlamentario, que obliga a suspender a cualquier diputado al que se le abra juicio oral por corrupción.

"Mi suspensión solo beneficia a quienes han apostado por la guerra sucia, pero también hace cómplices a quienes la han ejecutado de manera totalmente gratuita e innecesaria", ha denunciado Borràs en una declaración de casi media hora, en la que ha dicho ser víctima de un "atropello democrático" por parte de quienes no pueden "disimular su deseo" de hacerla "desaparecer" como adversaria política.

Borràs ha insistido en que su caso tiene un "indudable componente de persecución política", por lo que su suspensión "allana el camino para que los responsables" de esta persecución logren su "objetivo".

Asimismo, ha acusado a ERC y CUP de no tener "otra expectativa que la autonomía ni otra motivación política que sus respectivos partidos" y les ha advertido de que, pese a estar suspendida, no dimitirá del cargo para facilitar su relevo en la presidencia del Parlament: "No renuncio, no me doblego, no me han vencido".

"No pienso permitir que los que están dando pasos atrás nos digan a quienes damos pasos adelante que demos un paso al lado", ha dicho Borràs, que no quiere "rendirse" porque su dimisión solo serviría para "reforzar una apariencia de normalidad".

Al forzar esta "situación de interinidad" en un Parlament con su presidenta apartada hasta que haya sentencia, pretende evitar dar cualquier "facilidad a los represores y a sus cómplices", ha continuado.

Las funciones presidenciales recaen ahora teóricamente sobre la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, a quien Borràs ha retado a seguir "contabilizando" el voto del diputado de JxCat Lluís Puig -huido a Bélgica- pese a las "prohibiciones de los tribunales".

La "injusta decisión" de su suspensión, según Borràs, "hace daño al conjunto del independentismo", porque es "una señal de que la represión hace su trabajo y tiene sus efectos".

Borràs -que ha exhibido una postal de la Institució de les Lletres Catalanes con el mensaje: "Las cosas importantes son las que no lo parecen"- ha dicho que siente una "frustración política enorme" al ver que JxCat, ERC y CUP "tienen agendas políticas que están muy lejos de converger en una estrategia" unitaria, "ni en el Govern ni en el Parlament".

Los cinco representantes de PSC, ERC y CUP en la Mesa, según Borràs, hoy "no han venido vestidos de diputados, han venido vestidos de jueces" y han hecho una "interpretación subjetiva" del artículo 25.4, sin solicitar informes jurídicos para despejar "dudas" sobre si en su caso debía aplicarse esta suspensión.

Para Borràs, este artículo -introducido precisamente por Junts pel Sí y la CUP en 2017 en una reforma del reglamento para amparar el referéndum unilateral del 1 de octubre- "debería estar retirado del reglamento", porque "vulnera derechos fundamentales", a la presunción de inocencia y al sufragio activo y pasivo.

Este artículo "infame" representa, a su juicio, una "anomalía democrática": "Me han aplicado un artículo que sabían que no me podían aplicar, para apartarme políticamente", ha denunciado Borràs, que ha acusado a ERC, CUP y PSC de actuar con "premeditación", antes de añadir: "Si hasta ahora aplicaban el derecho penal del enemigo, ahora aplican el reglamento del enemigo".