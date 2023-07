Borràs advierte al PSOE de que Junts "no rebajará" sus condiciones para una investidura

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha advertido al PSOE de que su partido "no rebajará" sus condiciones para una investidura de Pedro Sánchez, que pasan por autodeterminación y amnistía, y ha instado a ERC a "unir fuerzas" en el Congreso de los Diputados, a través de un grupo independentista conjunto.

En declaraciones en TV3, la dirigente ha dejado claras las prioridades de partido, que pasan por recuperar una "dirección estratégica" del independentismo y "unidad en el frente de Madrid", como también una mesa de negociación con el Estado que aborde una "amnistía y la autodeterminación" de Cataluña.

"No puedes negar el problema", ha advertido Borràs al PSOE, y ha recalcado que Junts "no rebajará" esas condiciones para una eventual investidura. "No hemos venido a rebajar nada, sino a conseguirlo todo. Haríamos mal si empezamos la negociación rebajando algo".

Sobre si la demanda de amnistía se podría traducir en un indulto anticipado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Borràs ha sido tajante: "Esto no va de soluciones personales. Estamos en un conflicto que el Estado mantiene con Cataluña y queremos resolverlo".

Preguntada por otro lado sobre si los socialistas se han puesto en contacto con ellos, Borràs ha sugerido que "ahora estamos en contactos poselectorales", si bien ha señalado que "si el PSOE quiere iniciar negociaciones, sabe perfectamente por qué vía hacerlo, por qué canal y qué personas".

Pero ha recetado "discreción" para unas negociaciones "de alto nivel como estas", también si se producen esas conversaciones con Sumar. "Los acercamientos o contactos deberán producirse fuera del foco mediático".

Tampoco ha querido opinar sobre si estos contactos con el PSOE deberían traducirse en una reunión en Waterloo entre Sánchez y Puigdemont: "No hemos hablado de estas cuestiones ahora. Si se producen acercamientos se harán con máxima discreción, pero todo lo que se ha querido negar hasta ahora deberá ser abordado".

"Hace unas semanas se decía que Puigdemont es una anécdota", ha dicho en alusión a las palabras de Sánchez. "Pues resulta que ahora no lo es tanto. Puigdemont es el presidente legítimo del país y está exiliado por una actitud antidemocrática del Estado. La resolución del conflicto político querrá decir resolver la situación que no se ha querido abordar hasta ahora o se ha hecho tangencialmente".

Por último, Borràs ha incidido en que "el momento es clave porque el independentismo y Junts es quien puede dar la gobernabilidad al Estado" y, por ello, ha emplazado a ERC a "acercar posiciones y unir fuerzas", que se podría traducir, ha recalcado, en un "grupo independentista" conjunto en el Congreso de los Diputados.