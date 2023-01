Borràs acusa a ERC de renunciar a sus principios para seguir en el Govern

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha acusado este sábado a ERC de haber renunciado a sus principios "para no abandonar el poder": "Teníamos un Govern en minoría absoluta y ahora tenemos un Govern de incoherencia absoluta".

Así se ha referido la presidenta de Junts al hecho de que ERC haya decido ante el PSC y se haya abierto a llevar a cabo la prolongación de la B-40, una de las exigencias de los socialistas catalanes para aprobar los presupuestos y a la que los republicanos se habían opuesto anteriormente.

Para Borràs, este gesto de ERC deja claro "cuál es el socio del Govern", a la par que ha indicado que los republicanos, cuando se trata de pactar con el PSC, están dispuestos "a decir sí a todo".

"Pero cuando tenían que cumplir el acuerdo de Govern -con JxCat- la respuesta de ERC fue decir 'no a todo'", ha argumentado la también presidenta suspendida del Parlament en su intervención en la III convención municipalista de Junts per Catalunya.

"En cuestión de principios, o se tienen o no se tienen, pero no se cambiar para no abandonar el poder", ha señalado Borràs, que ha remarcado que el "socio preferente" de Junts es "el país", así como su "compromiso con los electores.

TURULL: "NO NOS ARRASTRAREMOS EN MADRID PARA APROBAR UNOS PRESUPUESTOS"

También ha criticado el movimiento de los republicanos hacia el PSC el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que ha intervenido en la convención municipalista poco después de lo que lo ha hecho Borràs.

Turull ha acusado a ERC de buscar el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conseguir pactar los presupuestos con el PSC, y ha espetado: "Nosotros no nos arrastraremos nunca en Madrid para intentar aprobar unos presupuestos".

Para el secretario general de Junts, Cataluña se encuentra ante una "encrucijada" y que el Govern tiene que decidir hacia dónde se orienta: si pactan con "los del 52 %", en alusión a Junts, o a favor del "sucursalismo" en relación al Estado, en alusión al PSC.

Y también ha aprovechado para disparar contra su antiguo socio de Govern a propósito de la ruptura de la coalición el pasado mes de octubre: "En Junts somos gente de palabra, y si llegamos a acuerdos los cumplimos".