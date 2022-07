Borràs abre la puerta a delegar sus funciones si el Parlament la suspende

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado este viernes que, si acaba siendo suspendida al abrirse un juicio oral por su causa judicial, no dejará su cargo, sino que, en todo caso, solo cederá sus funciones presidenciales a otro diputado, hasta que se resuelva definitivamente su caso.

Así lo ha dicho en el programa "Aquí Parlem", de RTVE, en una entrevista conducida por el periodista Lluís Falgàs y que se emitirá mañana sábado a las 20.30 por el Canal 24H, después de que la Fiscalía pidiera seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental.

El artículo 25.4 del reglamento del Parlament -aprobado en 2017 con los votos de Junts pel Sí y la CUP- obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción, por lo que el futuro político inmediato de Borràs puede depender de los votos de las fuerzas independentistas, que deberán decidir si aplican este artículo en el caso de la presidenta de JxCat.

Aunque el Parlament votara su suspensión, Borràs ha subrayado que eso no implicaría que tuviese que dejar su escaño: "Yo no dejaré mi cargo, ni mi posición como diputada, ni como presidenta".

"Suspendido de derechos y deberes no quiere decir dejar el escaño. Dejas de hacer esas funciones, pero eso no quiere decir que las abandones o te hagan dimitir. Durante el periodo de tiempo que se considere que afecta esta suspensión, habrá otro que hará las funciones, pero no se escoge a otro presidente", ha remarcado.

Borràs, de todas formas, espera que el resto de fuerzas políticas no le apliquen en su caso el artículo 25.4 y no la suspendan: "Es una decisión de carácter político. Como en la Mesa hay políticos, no jueces, se tomará una decisión de carácter político. Y como tantas veces hemos criticado que los jueces hagan de políticos, yo espero, confío y deseo que los políticos no hagan de jueces", ha insistido.

Por otra parte, Borràs ha salido en defensa del diputado y vicepresidente de JxCat Francesc de Dalmases ante el "lamentable ensañamiento" que está viviendo estos últimos días a raíz de la bronca que echó a una periodista de un programa de TV3.

El incidente tuvo lugar el 9 de julio, cuando Dalmases increpó a puerta cerrada a una periodista del programa "Preguntes Freqüents", a la que cogió por la muñeca y la llevó al camerino de invitados para abroncarla, entre golpes al mobiliario y a las paredes, por las preguntas sobre corrupción formuladas a Borràs.

Borràs, que presenció en directo esa escena, ha negado que hubiese una "agresión" y ha definido el incidente como "una discusión", por lo que considera que muchos opinan sin "saber lo que pasó": "Todo el mundo lleva un fiscal dentro", ha criticado.

"Lo que he leído que pasó yo no lo he vivido", ha dicho Borràs, que ha afirmado que Dalmases ha hecho "lo correcto" al pedir su suspensión como portavoz de JxCat en la comisión parlamentaria de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y la apertura de un expediente informativo para poder defenderse.