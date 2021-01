Un borrador del Gobierno sobre el plan de reformas para Bruselas recogió aumentar el cómputo de las pensiones a 35 años

Escrivá ha asegurado hoy que la ampliación del periodo de cálculo es una medida que "ni ha existido ni va a existir".

Un borrador del Gobierno sobre el Plan de Reformas e Inversiones incluía la propuesta de elevar la edad del cómputo de la pensión de jubilación de 25 a un máximo de 35 años de manera progresiva, medida que finalmente no se remitió a Bruselas.

En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge un apartado titulado 'Ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación' y figura el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como departamento encargado de llevarlo a cabo.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir".

De forma genérica, el borrador aludía a la necesidad de acometer una reforma de pensiones orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema "en el corto, medio y largo plazo". Para ello, se alude al apoyo del "amplio consenso" parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo para configurar un paquete de medidas.

Concretamente, planteaba diversos bloques, como la puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones, la profundización en la orientación de la reforma de 2011, o el impulso del acercamiento "de la edad efectiva de jubilación a la edad legal" a través de "incentivos a la demora" de la jubilación y ajustar los elementos "distorsionantes" en la regulación de las jubilaciones anticipadas. Y entre ellas se especificaba "la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".

Más adelante, el documento desarrollaba la medida no incluida en la versión definitiva remitida a Bruselas. "Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas", exponía el borrador.

El documento ahondaba en que la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación "es uno de los cambios paramétricos" que se han ido incluyendo en todas las grandes reformas que se han hecho en España desde 1985: "en esa ocasión el periodo se incrementa de dos a ochos años; en 1997, a quince años; y la reforma de 2011, lo extiende progresivamente a los últimos 25 años de cotización en 2022 (en 2020 todavía se calcula con los últimos 23).

PODRÍA "AUMENTAR LA CONTRIBUTIVIDAD AL SISTEMA"

El objetivo que se argumentaba para la medida era "aumentar la contributividad del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".

"Aun cuando el efecto en cada trabajador es diferente, aumentando la pensión en algunos casos y disminuyéndola en otros, en términos medios la pensión se reduce, si bien el efecto es paulatino en el tiempo y se moderaría por la posibilidad de elección de años", planteaba.

También exponía que el cambio de la base reguladora de 15 a 22 años en 2019, ha tenido incidencia en el 52% de las altas de 2019 y la reducción media de la pensión ha sido del -3,9%. De esta forma, a medida que transcurran los años, la medida tendría impacto en un mayor número de nuevas pensiones y también la reducción media será mayor".

"El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización. Igualmente, se procederá a revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral", explicaba el borrador.

Finalmente, se especificaba que la propuesta afectaría a los nuevos pensionistas, si bien la implementación sería "progresiva". Su aplicación, requería una modificación de la Ley General de la Seguridad Social, "previa discusión" en el ámbito del diálogo social y se aseguraba que tenía encaje en el Pacto de Toledo. Todo con vistas a poder iniciarse en el año 2023 de forma gradual.

POSTURA DE ESCRIVÁ

Escrivá ha asegurado en declaraciones a Onda Cero, preguntado por esa posibilidad, que "el periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo", ha señalado para luego desgranar que no puede estar saliendo a "desmentir" todas las cosas que se dicen en relación a los trabajos que realiza o está realizando su Departamento.

"Yo no puedo estar saltando a cantidad de cosas, a éstas y muchas otras. No voy a estar reactivo sobre lo que yo elaboro y construyo (...) No voy a estar en el juego de que me marquen la agenda desde fuera", ha subrayado.

"¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en medio de algunos cálculos intermedios, donde salen cosas, alguien los ha cogido y ha creado de eso una narrativa para poder establecer de eso una narrativa de confrontación", ha opinado.

UNIDAS PODEMOS LO RECHAZABA: ERA UN "RECORTE"

Desde Unidas Podemos, a través de diversos cargos, han reiterado que un aumento de los años de cómputo de la pensión suponía un recorte "incomprensible" del 5% de las pensiones y que llevar a cabo un planteamiento así supondría incumplir el acuerdo de gobierno con el PSOE. En ese sentido, apuntaron que no creían que llegaría al Congreso y que, en caso de ser así, en ningún caso lo apoyarían.

El propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se refería tambien hoy a este asunto al celebrar que Moncloa no haya remitido finalmente "ningún recorte" de las pensiones a Bruselas, algo que hubiera sido "inaceptable" y "desleal" con el acuerdo de gobierno, como transmitió al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si alguien ha ganado la batalla son los pensionistas del presente y los pensionistas del futuro. Esto no es una victoria de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias; que las pensiones se vayan a revalorizar es una victoria de la sociedad", ha manifestado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.