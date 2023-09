Borbolla (PSOE) ve España "en peligro" de "deconstrucción" y cree que la amnistía sería una "condena de la Constitución"

Alerta ante una posible "coalición de perdedores" del 23J y anima a los andaluces a "defender a España"

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha advertido este viernes de que una posible amnistía para los presos del proceso independentista catalán "no está permitida" según la Constitución de 1978, de forma que sería una "condena" de la Carta Magna si se lleva a cabo, así como ha alertado de que España "está en peligro" ante "las primeras escalas de un proceso consciente de deconstrucción del Estado Constitucional español".

Son ideas que el expresidente de la Junta y militante socialista ha trasladado en un artículo publicado este viernes en diarios del Grupo Joly, titulado 'Andaluces: ¡Para España!' y recogido por Europa Press, que comienza con la sentencia de que "España está en peligro, en gravísimo peligro".

"España está en peligro por las frivolidades de los distintos grupos políticos que, habiendo obtenido unos resultados decepcionantes en las últimas elecciones generales" del 23 de julio, "están construyendo una 'coalición de perdedores' para iniciar el proceso de deconstrucción del Estado Constitucional Español", sostiene Borbolla en su tribuna de opinión.

En esa línea, el que fuera presidente de Andalucía entre los años 1984 y 1990 denuncia que, "con tal de permanecer en el Gobierno de la Nación, o de acceder a dicho Gobierno, el PSOE de Pedro Sánchez, la Sumar de Yolanda Díaz, el PSC de Salvador Illa y Miquel Iceta --el PSC es un partido independiente del PSOE--, la Bildu de Otegui, y los ERC y Junts, de Junqueras y Puigdemont, con el estrambote del PNV de Ortúzar y Urkullu, están avanzando en la preparación de acuerdos dirigidos a lograr cada uno sus respectivos fines, cada uno con sus diferentes programas y cada uno con sus diversas promesas a los electores españoles".

Borbolla se detiene a comentar tres de las "propuestas planteadas" en este contexto para favorecer una hipotética nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; en concreto, "la petición de amnistía para los condenados judicialmente por el 'procès' catalán; la solicitud de un procedimiento bilateral para la financiación catalana; y la exigencia de legitimar el derecho de autodeterminación".

"Parece que a ninguno de ellos les importe España, y menos aún la España Constitucional", apunta el expresidente de la Junta antes de añadir que "lo más evidente que tienen todos en común es que están dispuestos a jugar a lo que sea para aposentarse en los centros de decisión, aunque ello produzca la deconstrucción de España".

UNA AMNISTÍA "SUPONDRÍA CISCARSE EN LA CONSTITUCIÓN"

"Porque, desde mi punto de vista, estamos ante las primeras escalas de un proceso consciente de deconstrucción del Estado Constitucional español", sentencia José Rodríguez de la Borbolla, quien defiende que "la exigida amnistía supondría, como bien ha dicho Felipe González, considerar represores a la Constitución, a los Tribunales y a sucesivos gobiernos de España". "O lo que es lo mismo: supondría ciscarse en la Constitución, en las leyes, en la democracia representativa y en uno de los poderes básicos del Estado: el Poder Judicial", asevera.

De igual modo, el expresidente de la Junta subraya que "la amnistía no está recogida en la Constitución porque los constituyentes, conscientemente, votaron en contra de que se recogiera", y "lo que no está recogido en la Constitución no está permitido", de forma que "aplicar la amnistía supondría (...) una condena moral y política de la propia Constitución", incide.

"Para que la amnistía fuera posible sería necesario reformar la Constitución", y para eso "sería necesaria la votación de todos los españoles", razona Rodríguez de la Borbolla.

Por otro lado, sobre la financiación autonómica, el expresidente andaluz avisa de que "cualquier modificación del sistema vigente --a excepción de los discriminatorios regímenes forales vasco y navarro-- debería ser discutida, en conjunto, entre todas las comunidades restantes de España", y "negociar aparte con Cataluña supondría una vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad entre todas las comunidades autónomas, recogidos en los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución".

Finalmente, Borbolla sentencia que la "autodeterminación tampoco tiene cabida en la Constitución", y "desde Cataluña y desde el País Vasco, en 1978, se votó en sede parlamentaria española, explícita y muy mayoritariamente, pues, en contra de la autodeterminación".

"Quien quiera autodeterminación tendrá que proponer la reforma de la Constitución y someterla al voto de todos los españoles", abunda el expresidente de la Junta, que concluye su artículo con una referencia explícita a los andaluces en tanto que españoles que ayudaron "conseguir un desarrollo del modelo territorial (...) equitativo para todos" los ciudadanos del país.

Borbolla considera "llegado el momento de que, ahora también, los andaluces defendamos a España, porque defendiendo España defendemos a Andalucía y a todos nuestros compatriotas". "Creo que es necesario que, desde Andalucía, se actúe a favor de la España actual, de esa España nuestra que contribuimos a fundar. Andaluces: ¡Para España!", exclama el expresidente socialista para concluir su tribuna.