El BOP publica la desclasificación como urbanizable del Algarrobico y su declaración de "espacio protegido"

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el anuncio de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU que "desclasifica" el suelo sobre el que se levante el hotel de Azata en El Algarrobico como urbanizable y lo declara "de especial protección".

El anuncio informa del acuerdo de pleno de 26 de abril y anula el sector ST-1 por "efectos sobrevenidos" al ser de "directa aplicación" la normativa ambiental del parque natural Cabo de Gata-Níjar que califica el Algarrobico como zona 'C1 o área natural de interés general', y en cumplimiento de una sentencia firme de 2018 que ratificó que era espacio protegido.

El anuncio, que informa de que el acuerdo se extiende al sector ST-2 o Canillar, calificado ahora como zona 'B1' y 'B2' y donde también estaba previsto desarrollo residencial y hotelero, adjunta dos enlaces a archivos con el texto de la "modificación íntegra" del PGOU y con nueva planimetría del paraje, que debe adaptarse también a la Ley de Costas retrasando la línea de servidumbre del dominio marítimo terrestre a 100 metros.

El Ayuntamiento de Carboneras informó el 9 de mayo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del "resultado" del pleno extraordinario y urgente celebrado para calificar el suelo del Algarrobico como no urbanizable.

Lo hizo en respuesta al requerimiento del alto tribunal andaluz y en sus alegaciones ante el ultimátum dado por la sala al alcalde en funciones, José Luis Amérigo (PSOE), quien está apercibido desde hace un año de multas coercitivas y denuncia al Ministerio Público por la inejecución de esta sentencia. El último apercibimiento elevaba la cuantía de las multas coercitivas a 700 euros cada 20 días.

El ayuntamiento siempre ha defendido el procedimiento utilizado para modificar la normativa urbanística municipal frente a las críticas de Greenpeace, que denunció al TSJA que el acuerdo adoptado con los únicos votos de los concejales del PSOE y de un edil no adscrito sería "nulo de pleno derecho" por un defecto en su tramitación cometido "a sabiendas".

No obstante, ha reconocido ante el TSJA que "no ha tramitado de forma completa" el expediente para calificar el Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, y sostiene que hubiera sido "ocioso y superfluo" hacerlo así cuando, según remarca, se trata "única y exclusivamente de un expediente de cumplimiento de sentencia".

En está línea, ha mantenido que ningún informe sectorial podría haber "alterado" el resultado y el contenido de una modificación puntual del PGOU de "ineludible" cumplimiento "para todos los sujetos públicos y privados" al tiempo que ha remarcado que, pese a ello, se abrió un periodo de información pública "con total transparencia" al que no se realizó ninguna alegación.

Para el consistorio, la desclasificación del Algarrobico no ha sido un acto "discrecional" del Ayuntamiento en el ejercicio de "su potestad de planeamiento", sino un acto determinado de forma "inexorable por una sentencia".

Ha acusado a Greenpeace, asimismo, de querer "crear un conflicto ficticio" entre Carboneras y el alto tribunal andaluz al apuntar que existe "un vicio de nulidad" en la desclasificación del Algarrobico y ha calificado de "incompresible" que les reproche "maniobras dilatorias" cuando ha escogido "la forma de cumplimiento de la sentencia más ágil, rápida y eficaz posible", siempre "al amparo de informes técnicos"

Greenpeace ha sostenido que, de acuerdo a la ley vigente, la LISTA, no procedía la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento sin antes aprobarlo de forma provisional y someter el expediente a periodo de información pública.

Ha considerado la convocatoria del pleno extraordinario con carácter de urgencia y "una anticipación de tal solo 24 horas", tuvo como objetivo "evitar" la imposición de multas periódicas al alcalde de 700 euros tras el auto que daba un ultimátum de cinco días el pasado 13 de abril.

Para Greenpeace, no se trata de un "error" ya que el equipo de gobierno de Carboneras "conoce a la perfección los trámites necesarios para llevar a cabo una modificación puntual" ya que, en los últimos años, han acometido 28 modificaciones del PGOU "tal y como admiten".

El PSOE y el PP han empatado a concejales, seis, en el municipio, donde el acta de edil lograda por Ciudadanos (Cs) será determinante a la hora de conformar gobierno, después del fuerte ascenso de los 'populares' que, con una lista con caras nuevas, dificulta que el actual regidor reedite la Alcaldía.

El Algarrobico irrumpió de pleno en campaña cuando aparecieron cuatro carteles en vallas publicitarias de Almería y de Sevilla en los que se leía 'Defiende lo que piensas, Algarrobico Demolición" junto al logo y colores del PSOE y la imagen del secretario general en Andalucía, Juan Espadas y el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo. Greenpeace reivindicó la autoría de la cartelería días después, pero el PSOE llevó la acción a la Junta Electoral.